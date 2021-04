Kalla Aspal Komitmen Jadi Penyedia Aspal Curah Terbaik di Indonesia Timur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Aspal merupakan perusahaan agen aspal curah untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara, kini menghadirkan kemudahan bagi pelanggan.

Perusahaan yang berada dibawah naungan Kalla Group ini terus berinovasi dalam melakukan proses distribusi aspal curah.

Proses pengambilan aspal curah dimulai dari terminal utama yang berlokasi di PT Pertamina Cilacap.

Selanjutnya akan diangkut menggunakan pengangkutan laut menuju ke lokasi penyimpanan stok aspal curah.

Kemudian truk tangki yang mengangkut aspal curah kini telah dilengkapi dengan pemanas aspal.

Aspal curah kemudian diolah di Asphalt Mixing Plant. Dan terakhir, aspal siap digunakan untuk proses pengaspalan jalan raya untuk berbagai kebutuhan wilayah.

Chief Operational Officer (COO) Kalla Aspal, Burhanuddin Lestim, Kamis (29/4/2021) menyampaikan bahwa Kalla Aspal menjual produk aspal curah dengan tiga keunggulan, yakni kualitasnya yang terjamin, lebih efisien, dan siap pakai.

Tak hanya itu, produk Kalla Aspal tidak akan mengalami penyusutan produk.

“Kalla Aspal hadir untuk melayani pembangunan infrastuktur jalan ke seluruh pelosok Indonesia, dengan visi untuk Menjadi Perusahaan Penyedia Aspal Terbaik di Indonesia, Kalla Aspal senantiasa memberikan pelayanan yang optimal,” ungkapnya.

Kalla Aspal juga menorehkan sejumlah prestasi dalam gelaran Apresiasi Distributor Aspal MOR VII yang diselenggarakan oleh PT Pertamina.

Kalla Aspal berhasil meraih penghargaan di antaranya, Best Achievement Aspal Curah I diraih oleh Kalla Aspal Jayapura, Best Achievement Aspal Curah II diraih oleh Kalla Aspal Pare-pare, dan Best Achievement Aspal Curah III diraih oleh Kalla Aspal Sorong.

Selain itu, penghargaan Highest Volume Aspal Curah I juga berhasil diraih oleh Kalla Aspal Kendari, dan Highest Volume Aspal Curah II oleh Kalla Aspal Pantoloan, tak hanya itu, Kalla Aspal juga berhasil meraih penghargaan Best Volume Aspal.

Kalla Aspal hadir dengan keunggulan seperti pengiriman tepat waktu, tepat volume, kualitas terjamin, harga bersaing, dan jaminan ketersediaan stok.

Serta telah memiliki jaringan distribusi yang luas dengan terminal aspal curah tersebar di 13 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, serta dukungan Kapal Tanker milik Kalla Lines.

"Kalla Aspal akan senantiasa hadir menjadi perusahaan penyedia aspal curah terbaik di Indonesia dengan memberikan pelayanan yang optimal dan berkomitmen untuk menjadi agen aspal curah terbaik," katanya.(*)