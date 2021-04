Holisticare Ester C 1000, Bantu Jaga Daya Tahan Tubuh di Masa Pandemi

Holisticare, brand suplemen Vitamin C yang lebih tidak perih di lambung memperkenalkan inovasi terbaru yaitu Holisticare Ester C 1000

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Indocare Group, bagian dari Konimex Group yang memproduksi Holisticare, brand suplemen Vitamin C yang lebih tidak perih di lambung memperkenalkan inovasi terbaru yaitu Holisticare Ester C 1000.

Inovasi baru ini memiliki keunggulan 24-hours bioavailability, dimana nutrisinya dapat bertahan di dalam sel darah putih selama 24 jam.

Inovasi ini juga merupakan sebuah bentuk komitmen Holisticare dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan vitamin yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan konsumen khususnya selama masa pandemi.

Pandemi COVID-19 telah meningkatkan kebutuhan untuk memperkuat daya tahan tubuh, salah satunya melalui kecukupan asupan vitamin C.

Sebuah riset menunjukkan bahwa 54% dari responden menunjukkan preferensi yang lebih tinggi untuk mengonsumsi vitamin dan suplemen setelah pandemi terjadi.

“Vitamin C merupakan zat gizi esensial yang dibutuhkan oleh manusia. Salah satunya adalah sebagai antioksidan, yang dapat mendukung fungsi sel imun dalam menjaga daya tahan tubuh terhadap infeksi. Vitamin C ini tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan khususnya dari sayur dan buah-buahan yang dikonsumsi. Selain itu, vitamin C juga tidak dapat disimpan dalam tubuh dalam jangka waktu lama karena merupakan vitamin larut dalam air. Oleh karena itu penting sekali untuk memastikan tubuh mendapatkan asupan vitamin C yang tepat dan baik, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap orang,” jelas Dokter Spesialis Gizi Klinik, Dr. dr. Inge Permadhi, MS, SpGK(K) dalam rilisnya ke Tribun, Kamis (29/4/2021).

“Kami mengerti saat ini masyarakat mulai kembali beraktivitas di luar rumah, sementara pandemi belum sepenuhnya berakhir, sehingga diperlukan asupan vitamin yang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh dengan optimal. Kami menciptakan inovasi baru Holisticare Ester C 1000 dengan kandungan vitamin C yang lebih tinggi, bertahan hingga 24 jam dalam tubuh atau 24-hours bioavailability, dan lebih tidak perih di lambung serta relatif lebih rendah resiko batu ginjal,” ujar Edward Joesoef, Chief Strategy Officer, Konimex Group.

Inovasi ini merupakan bagian dari kampanye Yakinkan Langkah Sehatmu yang diluncurkan Indocare Group untuk terus mengingatkan masyarakat untuk memulai dan melanjutkan gaya hidup sehat.

Langkah sehat bisa dimulai dari menjalankan protokol kesehatan, berolahraga ataupun aktif bergerak, mengonsumsi makanan dan minuman bernutrisi, serta memenuhi asupan vitamin yang diperlukan, diantaranya vitamin C.

Sandra Dewi, artis dan ibu dari 2 orang anak yang didapuk sebagai Brand Ambassador Holisticare Ester C mengaku selama pandemi semakin memperhatikan gaya hidup sehat, terutama asupan vitamin untuk keluarga kecilnya.

“Aku sadar upaya preventif itu perlu diutamakan, jadi sekarang aku semakin disiplin menjalankan protokol kesehatan, selalu ajak keluarga untuk aktif bergerak walaupun lewat kegiatan sederhana seperti jalan kaki atau bersepeda santai bareng-bareng, dan tentu jaga asupan makanan yang masuk, termasuk vitamin C.

Semua itu penting untuk mempertahankan daya tahan tubuh, apalagi dalam kondisi begini pun kadang aku atau suami tetap harus beraktivitas di luar rumah.

Aku harus memastikan semua orang di rumah tercukupi kebutuhan nutrisinya, dan untuk vitamin C biasanya aku konsumsi Holisticare Ester C 1000 yang memiliki 24-hours bioavailability dan lebih tidak perih di lambung. Inovasi yang baru ini aku rasa sangat membantu, terutama saat aku kurang fit atau sedang tidak enak badan.”

“Kami harap, dengan inovasi Holisticare Ester C 1000 dan kampanye Yakinkan Langkah Sehatmu ini, kami bisa lebih banyak membantu masyarakat Indonesia untuk terus menjaga daya tahan tubuh hingga melewati pandemi. Mari kita sama-sama jaga kesehatan kita dan keluarga,” tutup Edward. (*)