Grab Kenalkan Inisiatif Tambahan Dukung Pengurangan Emisi Karbon

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia 2021, Grab, aplikasi super terkemuka di Asia Tenggara bersama dengan jajaran pemerintah Indonesia, mitra bisnis strategis, dan sektor swasta, membawa inisiatif #LangkahHijau ke tingkat selanjutnya.

Grab Indonesia menghadirkan pameran virtual untuk meningkatkan kesadaran akan langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan konsumen untuk berkontribusi bagi Indonesia yang lebih hijau, serta mengumumkan inisiatif baru seiring perusahaan terus meningkatkan upaya pelestarian lingkungannya.

Pameran virtual #LangkahHijau dapat diakses oleh publik mulai 22 April 2021 di website GrabForGood Langkah Hijau (https://grabforgood.id/langkahhijau).

Pameran tersebut akan menampilkan berbagai inisiatif pelestarian lingkungan di bawah kampanye #LangkahHijau dari Grab, yang diperkenalkan pada tahun 2019 dan dapat diikuti oleh para konsumen. Upaya keberlanjutan Grab mencakup tiga langkah:

Carbon Offsetting with Grab (Langkah Menanam Pohon), Electric Vehicle Provided by Grab (Langkah Kurangi Emisi), Recycle with GrabExpress Recycle (Langkah Daur Ulang).

Ridzki Kramadibrata, President of Grab Indonesia dalam rilis yang diterima Tribun Kamis (29/4/2021) mengatakan, “Di Grab, kami percaya bahwa menyadari pengurangan jejak karbon dan dampak lingkungan juga sejalan dengan menciptakan peluang ekonomi bagi komunitas lokal. Kami terus mencari cara untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan inisiatif keberlanjutan lingkungan kami melalui berbagai kemitraan. Program carbon offset terbaru kami yang berkolaborasi dengan Ecomatcher dan Yayasan Bumi Hijau Lestari akan memberikan kesempatan bagi kami untuk meminimalkan dampak bisnis bagi lingkungan Indonesia. ”

Fitur baru untuk mengurangi emisi karbon

Bertepatan dengan Hari Bumi Sedunia, Grab meluncurkan inisiatif Langkah Menanam Pohon yang memungkinkan konsumen untuk melakukan carbon offset di dalam perjalanan Grab mereka dengan harga Rp 200,- untuk kendaraan beroda dua, dan Rp 500,- untuk kendaraan beroda empat.

Melalui kemitraan Grab dengan Benihbaik.com dan EcoMatcher, kontribusi ini akan langsung disalurkan untuk penanaman pohon di Jawa Tengah yang dikelola oleh Yayasan Bumi Hijau Lestari, organisasi nirlaba yang fokus dalam memperbaharui lingkungan dan memberdayakan masyarakat lokal melalui reboisasi dan pendidikan.

Konsumen dapat berpartisipasi (opt-in) di inisiatif ini dalam aplikasi Grab melalui fitur Dana Tanam Pohon (Plant Tree Fund) yang baru, mulai 20 April 2021.