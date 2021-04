FOTO: Watch Club Mal Ratu Indah Promo Diskon Hingga 60 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD ABDIWAN

Staf merapikan displai koleksi jam tangan di Watch club Mal Ratu Indah, Rabu (27/4/2021). Watch club menyiapkan discount up to 60% off untuk berbagai brand jam tangan yang dapat membuat penampilan terlihat lebih fashionable. Promo yang ditawarkan berlangsung hingga awal bulan Mei mendatang. tribun timur/muhammad abdiwan