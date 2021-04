FOTO: Pan & Co Kini Hadir di TSM, Sajikan Aneka Promo Soft Opening

TRIBUN-TIMUR.COM/MUH ABDIWAN

Staf menyambut pengunjung di pembukaan tenant Pan & Co yang berlokasi di 2nd Floor Food & Entertainment District, Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Rabu (28/4/2021). Pan & Co merupakan salah satu pelopor pancake fluffy dengan harga terjangkau yang menjual pancake, toast, dan main course. Nikmati promo Soft Opening free Hokkaido Dirty Milk Boba (R) dengan minimal pembelanjaan Rp 50.000 mulai dari 26 hingga 28 April 2021.