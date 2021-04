Pakai Telkomsel, Akses Konten Hollywood Blockbusters Kini Lebih Mudah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Telkomsel kini menghadirkan inisiatif baru yang memberi nilai tambah kepada pelanggannya dalam menikmati hiburan digital berkualitas.

Yakni Paket Bundling Premium dan Direct Carrier Billing (DCB).

Paket ini memberikan keleluasaan kepada pelanggan mengakses konten dari Lionsgate Play.

Penawaran tersebut diluncurkan secara virtual pada Rabu (21/4/2021).

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana mengatakan, pihaknya merasa antusias menjalin kemitraan strategis dengan Lionsgate Play.

Pasalnya, kolaborasi tersebut akan semakin memperkaya ekosistem dan pilihan tayangan yang ada di MAXstream.

"Melalui kolaborasi dengan Lionsgate Play, masyarakat Indonesia dapat dengan mudah menikmati banyak pilihan tayangan terbaik produksi Lionsgate," katanya melalui keterangan tertulisnya, Selasa (27/4/2021).

Antara lain, The Hunger Games, The Twilight Saga, The Aviator, Now You See Me serta original series dari berbagai genre seperti The Royal, Anger Management dan Mad Men.

"Lionsgate Play juga menyajikan beragam tontonan berkualitas yang ditujukkan ke anak-anak, sehingga akses hiburan seluruh keluarga terakomodasi dengan baik," ucapnya.

Country Head Lionsgate Play Indonesia, Guntur Siboro percaya bahwa kemitraan dengan Telkomsel sebagai pemimpin pasar akan memberikan kemudahan akses terhadap layanan Lionsgate Play.