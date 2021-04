Kalahkan 7 Nominasi Lainnya, Ini Sinopsis Nomadland yang Jadi Film Terbaik di Piala Oscar 2021

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Perhelatan ajang bergengsi Piala Oscar 2021 baru saja digelar.

Dalam perhelatan tersebut, film Nomadland berhasil menyabet piala tersebut dengan nominasi film Terbaik.

Spesialnya, film tersebut berhasil mengalahkan tujuh nominasi lainnya.

Dilansir dari Kompas.com, film garapan sutradara Chloe Zhao ini menyisihkan tujuh judul film, di antaranya The Father, Judas and The Black Messiah, Mank, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal, dan The Trial of the Chicago 7.

Sutradara Chloe Zhao juga membawa pulang piala Oscar sebagai Sutradara Terbaik.

Ini kali kedua Nomadland dinobatkan sebagai film terbaik, setelah sebelumnya penghargaan pada kategori yang sama diperoleh di ajang Golden Globe dan BAFTA Awards.

Berikut sinopsis Nomadland sebagai Film Terbaik Oscar 2021.

Dikisahkan seorang perempuan bernama Fern (Frances McDormand) yang baru saja kehilangan pekerjaannya di US Gypsum, Nevada, karena perusahaannya gulung tikar.

Padahal, ia sudah menganggap pekerjaannya sebagai rumah kedua baginya. Kehidupan Fern kemudian menjadi hampa, terlebih suaminya juga meninggal beberapa bulan lalu.

Fern kemudian memutuskan menjual barang-barang di rumahnya untuk mengurangi rasa sedihnya. Ia lantas membeli sebuah mobil van dan berpetualang lintas negara bagian.

Dari petualangan-petualangan tersebut, Fern mendapat berbagai pelajaran berharga dan teman saat ia singgah. Ia hidup di mobil vannya dan berkeliling ke berbagai tempat.

Film Nomadland merupakan gambaran kehidupan pata nomaden yang luput akan perhatian pemerintah Amerika.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com