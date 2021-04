Daftar Pemenang Piala Oscar 2021, Netflix Boyong 7 Penghargaan Kalahkan Disney

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Ajang penghargaan film bergengsi Piala Oscar 2021 digelar di Teater Dolby, Hollywood dan Union Station di pusat kota Los Angeles, Senin (26/4/2021).

Dilansir dari Kompas.com pada penghargaan ini, film biografi Mank mendapat nominasi terbanyak yakni di 10 kategori.

Sementara, film lain seperti The Father, Judas and the Black Messiah, Nomadland, Minari, Sound of Metal dan The Trial of the Chicago 7 menjadi nominasi di enam kategori.

Netflix meraih total tujuh Piala Oscar 2021, memimpin capaian terbesar di antara semua rumah produksi.

Meskipun begitu, Netflix gagal memboyong piala dalam kategori film terbaik dan kategori akting.

Netflix sebelumnya mendapat 36 nominasi untuk film-filmnya, jauh lebih banyak daripada rumah produksi lain.

Kesuksesan Netflix termasuk kemenangan untuk Mank, film yang paling banyak dinominasikan tahun ini dengan 10 nominasi, untuk sinematografi (Erik Messerschmidt) dan desain produksi (Donald Graham Burt dan Jan Pascale).

Ma Rainey's Black Bottom, diadaptasi dari drama karya August Wilson, juga meraih dua piala, yakni untuk tata rias dan tata rambut (Mia Neal dan Jamika Wilson, wanita kulit hitam pertama yang menang dalam kategori bersama Sergio Lopez-Rivera) dan desain kostum (Ann Roth).

Di bawah Netflix, Disney secara keseluruhan tahun ini memboyong lima piala.

Berikut ini daftar pemenang Oscars 2021: