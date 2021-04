574 KK Terdampak Gempa Majene di Mamasa Dapat Bantuan Perumahan

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Sebanyak 574 kepala keluarga (KK) terdampak gempa Majene di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mendapat bantuan perumahan dari pemerintah pusat.

Jumlah itu tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Tabulahan dan Kecamatan Aralle.

Hal tersebut disampaikan Kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana BPBD Kabupaten Mamasa, Pasamboan Pangloli, kepada Tribun Timur, Selasa (27/4/2021) petang.

Dia mengatakan, 574 KK korban bencana gempa yang mendapat bantuan perumahan, terdiri dari 56 rusak berat, 96 rusak sedang dan 422 rusak ringan.

Pasamboan menjelaskan, bagi korban gempa yang rumahnya mengalami rusak ringan, diberikan bantuan sebesar Rp 10 juta untuk rehabilitasi.

Sementara yang rusak sedang, mendapatkan bantuan sebesar Rp 25 juta. Untuk rusak berat, diberikan bantuan sebesar Rp.50 juta, yang akan disalurkan dengan dua tahap, yakni tahap pertama Rp 25 juta dan tahap kedua Rp 25 juta.

Terhadap rumah yang rusak sedang dan rusak berat, lanjut dia, untuk mendapatkan bantuan perumahan, persyaratannya dilakukan validasi data by name dan by adress.

Selain itu, korban yang terdampak gempa, juga mengajukan rincian anggaran biaya (RAB).

"Rumahnya kita validasi, benar atau tidak telah mengalami dampak gempa," katanya.

Jika lanjut dia, tim pendamping masyarakat (TPM) yang terdiri dari Kepala Desa dan Babinkamtibmas serta Babinsa telah melakukan validasi dan yang bersangkutan layak menerima bantuan, maka akan dibayangkan sesuai kondisi kerusakan.