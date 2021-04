TERUNGKAP Pengemudi Porche Viral di Jalur Busway Perempuan, Sempat Nggak Ngaku, 'Sudah Diamankan'

TRIBUN-TIMUR.COM - Baru-baru ini viral porsche ngotot berada dijalur Transjakarta.

Adapun peristiwa ini terjadi pada Minggu (18/4/2021) sekitar pukul 14.57 WIB.



Sebuah video menjadi viral di media sosial, memperlihatkan mobil Posche melintas di jalur Transjakarta.



Terlihat pengemudi berusaha mundur, tapi terhalang oleh bus Transjakarta.



Pengemudi bahkan sempat meminta ke sopir Transjakarta untuk mundur.

Pada akhirnya, ia memilih terus jalan di jalur tersebut.

Terungkap Pengemudi mobil sport Porsche Boxter 718 yang menerobos jalur Transjakarta di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tersebut adalah seorang mahasiswi berinisial AS.



Hal itu disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo dalam konferensi pers, Senin (26/4/2021), dilansir kompas.com.



"Pengendaranya perempuan berinisial AS. Profesinya mahasiswa. Usianya 27, kelahiran tahun 1994," kata Sambodo.



Dipaparkan Sambodo, pengemudi tersebut bukan pemilik dari mobil sport itu.



"Setelah dilakukan pendalaman, diketahui bahwa pengemudi adalah anak perempuan dari pemilik mobil," lanjutnya.



Perempuan itu dijerat dengan Pasal 287 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Pasal itu mengatur bahwa setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.



Sambodo menjelaskan, pengemudi telah membayar tilang tersebut.



AS juga diminta untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut.



"Kemudian yang bersangkutan kita minta membuat surat pernyataan untuk tidak melakukannya lagi perbuatannya," ucap Sambodo.



Polisi, dijelaskan Sambodo, berhasil mengungkap identitas pengendara mobil setelah memeriksa nomor polisi kendaraan yang terlihat di kamera CCTV dan ELTE.



Pemilik diketahui berdomisili di Jakarta Selatan.



Sempat tak kooperatif



Pada kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus mengatakan, pihak pemilik dan pengendara mobil sempat kurang kooperatif kepada polisi.



Hal itu terjadi saat polisi mendatangi rumah tersebut dan menginterogasi di sana, Sabtu (24/4/2021).



"Setelah mengidentifikasi melalui nomor kendaraan, polisi mendatangi si pemilik di Jakarta Selatan. Ada sedikit kendala saat ini karena tak kooperatif dari pihak pemilik kendaraan," ujar Yusri.



Dia memaparkan, mobil tersebut milik orangtua yang dibebaskan untuk digunakan ke anak-anaknya.



Karena banyak yang menggunakan, alhasil tidak ada satu orang pun yang sempat mengakui siapa yang mengendarai mobil mewah itu.



"Anak-anaknya dibebaskan menggunakan kendaraan tersebut. Sehingga, pada saat tim datang ke sana, awalnya tidak mengakui yang mengemudikan," kata Yusri.



"Tapi setelah pendalaman, kita amankan kendaraan dan anaknya, setelah itu di kantor Polda Metro Jaya, dia (pemilik mobil) mengakui bahwa salah satu anaknya yang mengemudikan," sambungnya.