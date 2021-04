LBH Makassar Desak Polisi Tahan Oknum Kepsek SMK Tersangka Pelecehan Seksual di Jeneponto

TRIBUN-TIMUR.COM, JENEPONTO - Penangguhan penahanan KR oknum kepala SMK di Jeneponto, Sulawesi Selatan yang laporkan ke polisi karena dugaan asusila menuai sorotan masyarakat dan lembaga.

Dalam pernyataan sikapnya LBH Makassar menyatakan kekecewaannya terhadap pihak penyidik Polres Jeneponto.

"LBH Makasar menyatakan keberatan atas penangguhan penahanan tersangka oleh penyidik Polres Jeneponto," kata Kepala Divisi Perempuan, Anak dan Disibilita LBH Kota Makasar, Rezki Pratiwi, Senin (26/4/2021).

Dikatakan, perkara tersebut telah masuk dalam tahap penyidikan dimana terlapor tertanggal 7 April 2021 telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan pemberatan pidana.

Sebagaimana di maksud dalam pasal 82 ayat 1 dan 2 UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua ata undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pada tanggal 8 April 2021 tersangka dikenakan penahanan rumah tahan di Polrea Jeneponto.

Namun Polres Jeneponto selaku penyidik sejak tanggal 13 April menangguhkan penahanan tersangka.

"Penangguhan oleh penyidik dinilai tidak pantas, tidak beralasan hukum serta telah mencerai keadilan korban dengan beberapa alasan," ungkapnya.

Berdasar 31 KUHP pemyidik dapat memberikan penangguhan berdasarkan kewenangan diskresi sebagaimana jiga diatur dalam UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara RI, namun kewenangan penyidik dalam mengambil tindakan harus melakukan penilaian atas tujuan penangguhan.

-Menciptakan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.