Kiper Terbaik Piala Menpora 2021 Belum Diumumkan, Berikut Penjelasan Dirut PT LIB

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Turnamen Piala Menpora 2021 telah selesai, Minggu (25/4/2021) malam.

Hasilnya Persija Jakarta keluar sebagai juara 1 setelah mengalahkan Persib Bandung di 1-2 di Stadio Manahan, Solo.

Sementara itu, PSM Makassar menempati posisi ketiga di turnamen pramusim tersebut.

Kendati belum juara 1, PSM Makassar patut berbahagia karena mendapatkan gelar yang membanggakan.

Tim yang dilatih oleh Syamsuddin Batola itu dinobatkan sebagai tim peraih fair play di ajang pramusim tersebut.

Dilansir dari laman resmi LIB di ligaindonesiabaru.com, total ada tujuh kategori penghargaan yang diberikan.

Diantaranya Best 11, Best Coach, Best Player, Best Young Player, Best Goalkeeper, Tim Fair Play dan Best Referee.

Namun, untuk Best 11, Best Coach, dan Best Goalkeeper belum diumumkan.

Untuk Best Goalkeeper Piala Menpora, ada tiga nama yang masuk nominasi.

Mereka ada Hilman Syah (PSM), Ega Rizky (PSS), dan Andritany (Persija).