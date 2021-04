Foto-foto: Serunya Ngabuburit dan Buka Puasa Ramadan di Kapal Pinisi Pusaka Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Serunya ngabuburit dan buka puasa Ramadan bersama di kapal pinisi Pinisi Pusaka Indonesia yang berlayar di sekitar Pulau Lae Lae, Makassar, Sulsel.

Ingin seperti mereka?

Pinisi.id by Seven Sails, pengelola Pinisi Pusaka Indonesia menawarkan paket ngabuburit, buka puasa, dan sahur di kapal pinisi Pinisi Pusaka Indonesia.

• Mau Buka Puasa atau Sahur di Kapal Pinisi Pusaka Indonesia? Cukup Rogoh Kocek Mulai Rp 149 Ribu

Cukup Rp 149 ribu per pax, Anda sudah bisa ngabuburit di kapal phinisi sambil berlayar di sekitar Pulau Lae Lae.

Sementara untuk berbuka puasa atau sahur, ditawarkan paket seharga mulai Rp 225 ribu per pax hingga Rp 429 ribu per pax.

Direktur Eksekutif Badan Promosi Pariwisata Sulawesi Selatan, Muhammad Irham Samad mengatakan, “Kehadiran paket buka puasa bersama dari Pinisi.id memberikan opsi experience baru buat masyarakat kota makassar dan cocok buat reuni dan kumpul keluarga. Karena paket ini saya pikir 'The first in Makassar City'."(*)