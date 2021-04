Apa Itu Istilah On Eternal Patrol Setelah KSAL Umumkan KRI Nanggala 402 Tenggelam? Ini Penjelasannya

ETERNAL PATROL - Ramai istilah on eternal patrol 402 setelah KSAL Laksamana Yudo Margono umumkan KRI Nanggala 402 status tenggelam

TRIBUN-TIMUR.COM - On Eternal Patrol.

Istilah ini ramai setelah KSAL mengumumkan status KRNI Nanggala-402 tenggelam.

Apa itu on eternal patrol?

Saat kapal selam hilang, ditetapkan status "eternal patrol", seperti status kapal selam KRI Nanggala-402, yang hilang pada Rabu (21/4/2021).

Istilah eternal patrol telah dikenal sejak Perang Dunia II.

Ketika kapal selam meninggalkan pelabuhan dan kembali setelah selesai, disebut patroli.

Namun, ketika kapal selam hilang dan tidak berhasil pulang ke pelabuhan, patroli yang terjadi disebut "abadi" atau eternal patrol.

Menurut catatan We Are The Mighty, sejak Perang Dunia II, sejumlah negara telah kehilangan kapal selam mereka.

Di Amerika Serikat (AS) telah kehilangan 4 kapal selam, terdiri dari 2 kapal selam serang bertenaga nuklir USS Thresher (SSN 593) dan USS Scorpion (SSN 589), yang tenggelam karena kecelakaan.

Pada akhir 1940-an, 2 kapal selam listrik diesel kelas Balao, USS Cochino (SS 345) dan USS Stickleback (SS 415), juga tenggelam akibat kecelakaan.