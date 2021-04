Sosok Chetryn Peto Kakak Betrand Peto yang Kini Sedang Merintis Karier Jadi Artis

TRIBUN-TIMUR.COM - Betrand Antolin (Peto), putra angkat dari Ruben Onsu sudah tak asing lagi di masyarakat Indonesia.

Namun, nama Chetryn Peto tidak semua orang mengenalnya dan masih asing.

Chetryn Peto adalah kakak perempuan Betrand Peto yang memang jarang terkspos.

Usianya baru menginjak 17 tahun yang belakangan ini mencuri perhatian karena penampilannya yang mempesona.

Rupanya Chetryn semakin tenar lantaran kerap mengunggah video saat bernyanyi di akun youtubenya. Ia mempunyai suara yang merdu dan paras yang cantik, tak heran ia mulai dikenal.

Lewat akun Instagramnya, Chetyn Peto juga sering membagikan foto-fotonya yang estetik. Layaknya bak seorang model, remaja asal NTT ini tak kalah dengan pesona artis Ibu Kota.

Belum lama ini Chetryn juga membagikan video singkat tepat di hari ulang tahunnya. Kakak Betrand Peto ini mengunggah sebuah video berisi beberapa potret transformasinya hingga kini genap berusia 17 tahun.

"HBD To Me 17 Years old," tulis Chetryn Peto beberapa waktu lalu.

Kini kakak Betrand Peto tersebut kerap membagikan video dirinya sedang rekaman. Tak hanya itu, ternyata Chetryn juga memiliki hobi berfoto. Foto-foto tersebut sering ia bagikan di akun instagramnya dengan gaya dan penampilan bak model.

Dibanding bergaya feminim, kakak Betrand memang lebih menyukai penampilan casual. Cukup dengan celana jeans dan sepatu sport penampilan Chetryn mampu menghipnotis para penggemarnya.

Bahkan, ia sempat mencuri perhatian saat foto mengenakan pakaian adat Nusa Tenggara Timur (NTT). Chetryn tampak anggun dengan balutan kain trandisional NTT tersebut.

Saat ini, gadis NTT ini mempunyai pengikut di Instagram lebih dari 200 ribu follower.