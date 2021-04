Mendagri Tito Karnavian: Danny Pomanto Sosok Strong Leader

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melajukan kunjungan kerjanya di Kota Daeng, di Lt.2 Ruang Sipakatau, Kantor Balaikota Makassar, Kamis (22/4/2021)

Tito menyatakan apresiasinya atas kinerja Danny Pomanto sebagai pemimpin di Makassar dalam membangun kota.

Ia merasa kagum atas sikap Danny Pomanto, yang selalu memberikan inovasi out of the box. Bahkan sosok Danny patut menjadi contoh.

“Saya salut dan kagum akan pilihan warga Makassar dalam menentukan pilihannya. Danny Pomanto ini adalah sosok strong leader. Tidak semua pimpinan bisa seperti Wali Kota Makassar," jelasnya

Tito menambahkan Wali Kota Makassar “Danny” memiliki 3 elemen kuat dalam meningkatkan pembangunan.

“Power, followers,dan konsep. Inilah yang di miliki Wali Kota Makassar. Bagusnya lagi karena langsung ke lapangan mengecek sendiri kebutuhan warganya jadi bisa tepat sasaran ketika melakukan inovasi," katanya.

"Beruntunglah memiliki pemimpin yang perhatian,gerakan cepat dengan konsep yang matang," lanjutnya.

Selain kinerja yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini juga menyebut Kota Makassar sebagai kota inspiratif.

“Ketika saya berada di institusi kepolisian, saya sangat takjub melihat CCTV yang di pasang di beberapa tempat strategis. Ini sudah jelas sangat membantu, dan menjaga keamanan kota, bahkan saat itu saya instruksikan agar seluruh Pemerintah Daerah mencontoh Makassar," terangnya

Menurut, Tito Pilkada sudah selesai dan rakyat sudah memilih pemimpin dengan angka yang cukup besar untuk empat pasangan calon.