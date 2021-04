Laptop Predator Dukung Konten Kreator Indonesia, Harga Mulai Rp26 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah sukses dengan proyek kreatif perdana PredatorIndoPride yang menggandeng seniman Darbotz, laptop Predator kembali hadir dengan terobosan dan inovasi terbaru untuk mendukung content creator Indonesia.

Kali ini, Predator bekerja sama dengan salah satu desainer kustom lokal ternama Never Too Lavish.

Dalam proyek kreatif PredatorIndoPride kedua ini, Never Too Lavish mempercayakan laptop gaming Predator sebagai perangkat menuangkan kreativitasnya dalam melahirkan karya.

Sosok yang bergelut di bidang kreatif, Never Too Lavish tentu harus memiliki teknologi terbaik untuk menunjang hasil karya yang maksimal.

Produk yang terlibat dalam proyek Predator x Never Too Lavish adalah laptop Helios 300 dengan prosesor Intel dan kartu grafis terbaru dari NVIDIA, GeForce RTX 3070.

Dibekali spesifikasi garang, berbagai hambatan seperti laptop ngelag, proses rendering lama, laptop cepat panas, hingga bobot yang berat, mampu dilibas Predator Helios 300.

Dengan demikian, memberikan kemudahan bagi tim kreatif Never Too Lavish untuk menghasilkan karya terbaiknya.

“Kolaborasi proyek kreatif laptop Predator dengan Never Too Lavish ini merupakan bukti antusiasme masyarakat sejak proyek perdana PredatorIndoPride dimulai," kata

Head of Marketing Acer Indonesia, Fransisca via zoom, Rabu (21/4/2021).

Menurutnya, kreativitas masih menjadi salah satu wadah produktivitas dalam menjalani segala kegiatan sehari-hari.

"Mulai dari menjadi streamer, content creator di industri gaming maupun non-gaming,” ujar Fransisca Maya.