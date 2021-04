Manulife Luncurkan Tiga Produk Investasi Baru

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) kini menggandeng Bank Danamon Indonesia melalui pemasaran tiga reksa dana yaitu Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (Mansyaf), Manulife USD Fixed Income (Manufix) dan Manulife Pendapatan Bulanan II (MPB II).

Wakil Direktur Utama Danamon Michellina Triwardhany mengatakan di tengah optimisme perekonomian global dan nasional yang mulai pulih, Danamon hadir memberikan layanan perbankan dengan menyediakan produk-produk investasi yang beragam sesuai tujuan finansial nasabah.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Manulife Asset Management Indonesia atas kerja sama dengan Danamon, dan atas kepercayaannya yang diberikan kepada kami sebagai distributor tiga produk baru ini, yang kami yakin akan menjadi solusi investasi yang menarik bagi semua nasabah kami,” ujar Vice President Director PT Danamon Indonesia," ujarnya dalam keterangan rilisnya, Rabu (21/4/2021).

Michellina mengatakan, kerja sama ini sekaligus menjawab berbagai pertanyaan mengenai cara terbaik mengelola keuangan lewat investasi.

"Hadirnya 3 produk reksa dana ini semakin memperkuat kemitraan Danamon dengan MAMI, melengkapi produk reksa dana yang telah ditawarkan sebelumnya, kami harap kerjasama ini dapat membantu nasabah dalam menentukan produk yang tepat dalam memenuhi tujuan finansial mereka," tambahnya.

Presiden Direktur MAMI Afifa menuturkan,reksa dana Mnsyaf dapat menjadi pilihan investasi yang menarik bagi nasabah Danamon yang ingin berinvestasi dalam mata uang dolar AS, sekaligus memanfaatkan peluang investasi di berbagai saham syariah yang terdiversifikasi di berbagai negara yang ada di kawasan Asia Pasifik di luar Jepang.

Dana Mansyaf menawarkan kesempatan berinvestasi pada new economy, terutama pada sektor teknologi dan turunannya seperti internet 5G, microchip, baterai mobil listrik, e-commerce, dan lain sebagainya.

" Seperti kita ketahui, adaptasi penggunaan teknologi ke depan akan semakin meningkat dan cepat dan terjadi di semua bidang kehidupan baik bisnis maupun sosial, sementara reksa dana Manufix dan MPB II menawarkan peluang investasi yang menarik di pasar obligasi Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut Afifa menjelaskan peluang investasi di Manufix dan MPB II yang fokus berinvestasi pada obligasi tenor pendek dengan durasi portofolio di bawah tiga tahun.

Manufix merupakan reksa dana pendapatan tetap dengan underlying asset obligasi pemerintah Indonesia, dalam denominasi dolar AS dapat menjadi alternatif pengembangan dana dolar AS di tengah rendahnya suku bunga deposito dolar AS.

" Sebab itulah, obligasi pemerintah Indonesia dalam denominasi dolar AS menjadi semakin menarik di tengah kebijakan suku bunga rendah The Fed dan tingginya minat investor asing, pada obligasi berdenominasi dolar AS yang masih memberikan imbal hasil positif," jelas Afifa.

Sementara reksa dana MPB II dapat menjadi sarana investasi yang sesuai bagi para investor yang membutuhkan instrumen investasi yang lebih defensif di tengah volatilitas pasar yang meningkat.

MPB II merupakan reksa dana pendapatan tetap dengan durasi portofolio pendek dan memiliki fitur potensi pembagian dividen setiap bulannya.

Selain Mansyaf, Manufix, dan MPB II, lima reksa dana kelolaan MAMI lainnya telah tersedia di Danamon, yaitu reksa dana pendapatan tetap Manulife Obligasi Negara Indonesia II (MONI II), reksa dana campuran Manulife Dana Campuran (MDC), dan tiga reksa dana saham Manulife Saham Andalan (MSA), Manulife Dana Saham (MDS), dan Manulife Syariah Sektoral Amanah (MSSA).

Dengan dukungan dari MUFG, sebagai pemegang saham pengendali dan salah satu institusi keuangan terbesar di dunia, Danamon dengan jaringan distribusi di 34 provinsi, jangkauan global dan keahlian lokal, dapat memberikan nilai jangka panjang ke seluruh pemangku kepentingan.