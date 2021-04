Bagaimana Hukumnya Doa Iftitah Tidak Dibaca Saat Shalat Tarawih, Apakah Ibadah Sah atau Tidak?

TRIBUN-TIMUR.COM - Pertanyaan Apakah Shalat Tarawih sah tanpa iftitah?

Bagaimana hukum Shalat Tarawih tanpa doa iftitah apakah sah atau tidak

Banyak netizen yang bertanya, apakah Shalat Tarawih jika tidak diawali dengan doa iftitah?

Bagaimana jika Doa Iftitah cuma dibaca di rakaat pertama?

Ada imam salat saat salat tarawih –misalnya- langsung membaca surat Al-Fatihah tanpa mendahului dengan membaca doa iftitah.

Para ulama menganggap bahwa membaca do’a iftitah dihukumi sunnah, tidak sampai tingkatan wajib.

Inilah pendapat jumhur (mayoritas ulama).

Salah satu contoh doa istiftah yang dibaca adalah,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

“Subhaanakallahumma wa bi hamdika wa tabaarokasmuka wa ta’aalaa jadduka wa laa ilaha ghoiruk (artinya: Maha suci Engkau ya Allah, aku memuji-Mu, Maha berkah Nama-Mu. Maha tinggi kekayaan dan kebesaran-Mu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau).” (HR. Muslim, no. 399; Abu Daud, no. 775; Tirmidzi, no. 242; Ibnu Majah no. 804).