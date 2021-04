4 Perwira Polres Sinjai Dimutasi Termasuk Kasat Lantas

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Kepala Kepolisian Resor Sinjai Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Iwan Irmawan, memimpin serah terima jabatan empat perwira, Aula Parama Satwika Mapolres Sinjai, Rabu (21/4/2021).

Mereka yang dimutasi adalah Kasat Lantas Polres Sinjai AKP Abd. Rahim, dimutasi sebagai Kasat Lantas Polres Luwu Utara.

Ia digantikan oleh AKP Badruz Zaman yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Bantaen.

Kasat Polair Polres Sinjai AKP Andi Ikbal, dimutasi sebagai Kapolsek Tanete Riattang Polres Bone, digantikan oleh Iptu Basir Rabasang yang sebelumnya sebagai Panit 1 Sibinmasir dan Potdirga Subdit Patroli Airud Dit Polairud Polda Sulsel.

Sementara Kapolsek Sinjai Barat AKP Kasri, mendapat jabatan baru sebagai Kabag Ren Polres Tator Utara, digantikan oleh AKP Haeruddin yang sebelumnya sebagai Kapolsek Bulupoddo.

Untuk Kapolsek Bulupoddo dijabat Iptu Muhammad Said Baruga yang sebelumnya sebagai Kasubbag Sarpras Bag Sumda Polres Bone.

Kapolres Iwan Irmawan menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan hal yang wajar dan harus terjadi sebagai bagian dari siklus manajemen sumber daya manusia dalam organisasi.

Selain sebagai implementasi Tour Of Duty dan Tour Of Are dalam rangka pendewasaan dan pengembangan organisasi, juga sebagai bentuk pembinaan karier bagi perwira Polri.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Sinjai juga mengucapkan selamat kepada Kasat Lantas Polres Sinjai, Kasat Polairud dan Kapolsek Bulupoddo serta Kapolsek Sinjai Barat.

"Saya harapkan saudara dapat menjabarkan kebijakan serta strategi Polri melalui konsep praktis bagi kesatuan sehingga dapat bertugas di lapangan lebih optimal dan bermanfaat," katanya.

Kapolres Sinjai berharap agar segera menyesuaikan diri apalagi sekarang ini Polri melaksanakan operasi Aman Nusa II dan Operasi Keselamatan tahun 2021 serta tetap melaksanakan himbauan dan menjaga wilayahnya masing- masing, harapnya.

Iwan Irmawan juga menyampaikan terima kasih kepada pejabat Polres Sinjai yang mendapat jabatan baru ditempat tugas yang berbeda atas pengabdiannya selama ini di Polres Sinjai.

Yang ia nilai telah mampu menghadirkan suasana kondusif dan menunjukkan berbagai gagasan, terobosan, dan langkah-langkah kongkritnya.

" Saya yakin berkat pengalaman yang diperoleh selama bertugas di Polres Sinjai akan dapat memberikan ide-ide dan upaya pembaharuan kearah kemajuan ditempat tugas baru," katanya.

Lanjut, Kapolres Sinjai mengharapkan bahwa momen seperti ini dapat memberikan kontribusi yang positif kepada peningkatan produktifitas kerja Polres Sinjai. (*)