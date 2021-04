Intip, Bandingkan Aktivitas Medsos Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, Calon Kuat Pilpres 2024?

TRIBUN-TIMUR.COM - Meski masih lama, aroma Pemilihan Presiden 2024 sudah sangat terasa sekarang.

Aktivitas para tokoh yang kuat menjadi calon presiden atau capres 2024 pun terus disoroti.

Di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Baik Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo sama-sama aktif di media sosial atau medsos.

Tak jarang, Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo membagikan aktivitas mereka di medsos. Seperti di Facebook, Twitter, Instagram, dan medsos lain.

Menjelang Pilpres 2024, Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo masuk survei bakal calon (balon) Presiden Indonesia 2024 - 2029 mendatang.

Yuk, intip aktvitas keduanya di medsos.

1. Anies Baswedan

Anies Baswedan terakhir membagikan aktivitasnya di Twitter pada 17 April 2021.

Salah satunya Ia menuliskan : Semalam menyampaikan usulan Jakarta dalam forum Dialogue Between @c40cities

Mayors and @UN

Secretary General-Advancing Carbon Neutrality and Resilient Recovery for Cities and Nations.