Hello Kleen Siap Bersihkah Kasur Hingga Furniture Anda, Harga Mulai Rp 60 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hello Kleen membentangkan sayapnya ke jasa pembersih tungau dan debu profesional pertama di Makassar.

"Tungau atau debu tungau masih dianggap bukan hewan yang berbahaya, tapi gigitan dan kotoran tungau dapat menjadi zat pemicu alergi, memicu asma, menimbulkan gejala sesak napas, nyeri dada hingga batuk, ini yang dapat menurunkan imunitas tubuh yang sangat kita hindari saat pandemi," ujar Alvina Margaretta sebagai seorang influencer sekaligus founder The Season saat di wawancarai, Minggu (18/4/2021).

Tidak hanya sebagai jasa layanan penyedot tungau dan debu, tetapi juga memastikan rumah tetap higienis dan aman tanpa bahan kimia.

Selain praktis dan efisien, furniture aman dari kelembapan akibat pengeringan yang tidak sempurna sehingga tidak merusak material.

Tentunya juga Hello Kleen memberikan tujuh jaminan layanan seperti setiap proses sesuai standar protokol kesehatan, penggunaan alat dan bahan yang sesuai sehingga tidak merusak material, mesin berteknologi terkini dengan daya hisap lebih kuat, dry cleaning sistem praktis dan efisien, pelapisan anti bakteri, pelayanan perawatan berkala, personil berpengalaman dan terpercaya.

Adapun sebelum proses pembersihan, dilakukan sterilisasi petugas dan peralatan serta dokumentasi kondisi ruangan dan furniture.

Selain itu selama proses berlangsung, dilakukan penyemprotan awal, Vacum Process, Streamer dan pelapisan anti bakteri, Final Vacum, pemberian aroma terapi,perapihan kondisi ruangan serta pendataan untuk pengingat jadwal perawatan.

Hello Kleen memperkenalkan inovasi lainnya dalam layanan mereka yang dapat mematikan kuman dan bakteri penyebab penyakit yang ada di udara..

"Secara umum kita punya tiga tahapan yaitu vacum,dry cleaning lalu streamer, melalui ini proses membersihkan menjadi lebih maksimal plus memberi lapisan anti bakteri juga bahkan anti becek, jadi tidak perlu basah-basahan bahkan khawatir kerusakan karena air resapan cucian yang tertinggal," tuturnya.

Dirinya menyebutkan, memasuki fase new normal sangat diperlukan untuk patuh akan protokol kesehatan, serta secara rutin melakukan pembersihan berbagai furniture dalam ruang baik di rumah maupun kantor, termasuk menggunakan layanan profesional untuk memastikan risiko yang minimal dari penyebaran virus.

“Kekuatan Hello Kleen juga berasal dari sisi people development, sebab tim kami yang berada di garda depan bertemu dengan pelanggan setiap harinya adalah wajah dari Hello Kleen, makanya kenyamanan dan keamanan pelanggan serta tim kami akan selalu menjadi prioritas utama sejak awal Hello Kleen beroperasi hingga di saat seperti sekarang ini," sebutnya.

Selain itu, agar dapat membersihkan rumah secara menyeluruh sesuai dengan protokol kesehatan dengan berbagai inovasi dari sisi layanan dan produk.

Setiap peralatan Hello Kleen yang digunakan untuk membersihkan rumah pelanggan telah dibersihkan dengan disinfektan yang aman bagi orang dewasa maupun anak-anak.

Layanan Hello Kleen pun mencakup hingga maintenance perlengkapan elektronik, jok mobil, gorde, tempat tidur, karpet, termasuk tempat pencucian AC hingga general cleaning lainnya.

"Jadi mulai Rp 60 ribu saja sudah bisa membuat furniture ataupun kasur menjadi lebih bersih dan sehat, cukup murahkan untuk jasa pembersih dengan teknologi canggih yang berasal dari Jerman ini," jelasnya. (*)