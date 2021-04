Meriahnya Festival Ramadan Magical Maroco 2021 di TSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Memasuki bulan penuh berkah ini, Green New bekerjasama dengan The Season kembali menggagas festival Ramadhan Market bertajuk Magical Moroco.

Magical Maroco yang diadakan di atrium Trans Studio Mall Makassar, menghadirkan beragam program belanja dan hiburan menarik diselenggarakan mulai 17 April hingga 16 Mei 2021.

Festival kali ini sponsori oleh Bank Mandiri, Le Minerale, Teh Pucuk,Sartika Skincare,Tribun Timur hingga Sulawesi Advertising.

Festival ini juga disupport oleh Sombere Entertainment, SDIT Azzahra, Amore Decoration, Good Kills, Hello Kleen.

Untuk memenuhi persiapan pengunjung menyambut Hari Raya Idul Fitri, tersedia program belanja yang menarik yaitu para pengunjung mendapatkan penawaran diskon hingga 80 persen dari sejumlah tenant partisipan.

Bersama Menemani pengunjung berbelanja, beragam hiburan musik pun hadir untuk menghibur para pengunjung dapat disaksikan di panggung Magical.

Untuk semakin menyemarakkan nuansa ramadhan, Festival Ramadhan kali ini menghadirkan fashion show, talk show millenial, talk show edukasi hingga live cooking.

Adapun 36 tenant yang ada menghadirkan sejumlah diskon up to 80 persen hingga promo mulai dari Rp 50 ribu sudah bisa mendapatkan berbagai baju-baju muslim new collection dengan kualitas premium yang

berasal dari Jakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang.

" Nantinya kita akan mengadakan berbagai kejutan di festival Magical Maroco ini , jadi wajib banget untuk dtang kesini yah, apalagi kita menghadirkan beberapa tenant-tenant yang luar biasa," ujar Owner Green New, Mimi saat ditemui, Minggu (18/4/2021).

Bagi Tribuners yang penasaran ada tenant apa aja sih di Festival Magical Maroco ini.

Untuk brand fashion ada Batary fashion men, Bcl Jaya Shop,Naize The Label, Emory Makassar, Litnation girl, Gaudi, Aleca Fashion, Sakinah Butik, Yunie Kanaya pun dihadirkan, sangat berkelas bukan?

Tak mau kalah, Produk makeup dan skin care dari tenant ternama seperti Yupita shop turut memeriahkan festival ini, Slvroom, Sartika Skincare.

Ada pula sandalku Makassar, Batik Gandiwa Lovree, Ciputra School, Toyota, Honda, Over dozze, New Candy, dan yang paling ditunggu Lumiere dari Aurel Hermansyah hingga Brulee Nagita Slavina pun ada loh.

Selanjutnya ada Fins, the vow, shakila dress, shanes wagyu, tokoricohmks, muuuachi, Yamaha, Teh pucuk, Lee Minerale, Delish Makassar, Honda mobil, Dang hingga Hijab Ameenah.

Jadi tunggu apalagi, segera nikmati keseruan berbelanja dalam Magical Maroco.