Hello Kleen Pelopor Pertama di Makassar, Beri Layanan Bersihkan Tungau di Kasur hingga Furniture

Hello Kleen Berikan Promo Ramadhan

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR -Hello Kleen hadir sebagai pelopor layanan cuci kering furniture pertama di Kota Makassar.

Usaha ini khusus membersihkan debu dan tungau di matras (kasur), karpet, sofa, tirai, serta soft furniture lainny baik rumah, apartemen, maupun kantor.

Tungau merupakan hewan kecil mirip kutu yang mudah berkembang biak dan menjadi parasit pada alat rumah tangga.

Ukurannya sangat kecil sehinggai bisa menyebabkan bentol, gatal, merasa sesak, dan timbul alergi.

Hello Kleen tidak hanya memberikan pelayanan kebersihan secara maksimal, namun juga lebih praktis dan efektif.

Dengan Dry Cleaning System, tidak perlu membuang waktu lebih lama untuk proses pengeringan.

"Dengan Tagline One Stop Cleaning Service, Hello Kleen memberikan pelayanan mulai dari cuci kasur, sofa, karpet, ruang pribadi, kantor, interior kendaraan, langit-langit ruang, hingga maintenance perlengkapan elektronik seperti AC dan lain sebagainya," ujar Owner Hello Kleen, Alvina Margaretta, Minggu (18/4/2021).

Menurutnya, masyarakat tidak perlu repot mengatur waktu khusus untuk cleaning service, car wash, atau dengan petugas service AC sebab semuanya cukup dalam satu layanan Hello Kleen.

Hello Kleen menggunakan mesin teknologi paling terkini.

Bekerja dengan system hydroallergenic mampu memisahkan udara dari partikel debu dan tungau yang terhisap, dengan pengisolasian 99,96 persen.