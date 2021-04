Paket Buka Puasa All You Can Eat Aryaduta Makassar Rp 155 Per Orang 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel merupakan salah satu tempat alternatif berbuka puasa bersama.

Selain tempatnya yang asik dan nyaman, berbagian sajian menu dari chef andal dapat memanjakan lidah saat berbuka.

Di Makassar, hotel-hotel gencar menawarkan paket berbuka bagi tamu dan pengunjung.

Salah satunya Hotel Aryaduta Makassar yang berlokasi di Jl Somba Opu No 297 Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hotel bintang lima Makassar menyediakan paket menarik selama Ramadan.

Mengusung tema Sparkling Ramadhan, manajemen menghadirkan sajian Barbecue yaitu Live and Grill dan All You Can Eat.

"Lebih kepada konsep live cooking. Kami sediakan mulai dari ta’jil, makanan pembuka, sup, makanan utama, sampai makanan penutup dan beberapa menu tambahan lainnya yang diolah secara langsung didepan tamu," kata Marcom Aryaduta Makassar, Nathalia, Jumat (16/4/2021).

Dibanderol Rp 155.000, per pax tamu sudah bisa menikmati semua sajian yang ada di buffet, tanpa terkecuali.

"Untuk pemesanan diatas 30 pax kami memberikan harga khusus hanya Rp. 145.000 per pax," ujar Natha.

Adapun menu utamanya, seafood BBQ, Churrasco, Mongolian BBQ dan masih banyak pilihan lainnya.