Yuk, Intip Paket Ramadan Hotel Rinra, Santika, dan Dalton Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Manajemen sejumlah hotel di Makassar telah mempersiapkan paket spesial dalam bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Salah satunya Manajemen Hotel The Rinra, yang mengusung tema Ramadhan Staycation sudah menyiapkan beragam kegiatan di bulan Ramadan nanti, khususnya bagi para tamu-tamu yang menginap.

Untuk paket kamar, The Rinra menawarkan harga mulai dari Rp 799 ribu nett per malam, berlaku mulai 10 April hingga 11 Mei 2021.

Termasuk dengan Takjil dan makan sahur atau sarapan untuk 2 orang, free Juice Kurma pada saat check in, hingga diskon 25 persen untuk food & beverage outlet di Lontar Dining dan Bar On 3.

“ Paket Ramadan yang kami tawarkan kali ini sangat istimewa, dan ini menjadi tantangan bagi kami untuk membuat ramadan tahun ini semakin indah dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya," ujar Assistant Marcom Manager hotel The Rinra Azis Munawir pada Tribun Diskusi Virtual Tribun Business Forum, Kamis (15/4/2021).

The Rinra juga menghadirkan Cullinary Show untuk program buka puasa dengan harga Rp 59 ribu nett per orang mendapat paket Takjil dan Rp159 ribu nett per orang untuk paket buka puasa All You Can Eat.

Adapun tema yang di tampilkan adalah Middle East meet Indonesia Cuisine dengan 16 stall, yang berlaku mulai tanggal 16 April hingga 12 Mei 2021.

Untuk memenuhi target tersebut, pihak manajemen gencar melakukan kegiatan promosi digital, iklan dan pemasangan materi promosi di berbagai titik strategis di Kota Makassar.

Selanjutnya ada Hotel Santika kembali menghadirkan promo menginap untuk tipe kamar deluxe dengan harga Rp 450 ribu nett per malam sudah termasuk makan pagi atau sahur dan takjil untuk 2 orang.

"Promo dengan harga spesial ini berlaku mulai 13 April 2021 - 12 Mei 2021, para tamu sudah bisa menikmati stay di deluxe room yang nyaman dan aman hanya dengan Rp 450 ribu nett per malam." Kata Sales Manager Hotel Santika Makassar, Rosa .