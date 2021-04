Wanua Panrita Terpilih di Tadamon Crowdfunding Academy

Citizen Reporter, Renita Pausi Ardilla sebagai Koordinator Div Sosial Ekonomi LPPM Wanua Panrita

MAKASSAR - Tadamon Crowdfunding Academy telah mengumumkan 30 pemenang proposal crowdfunding dari ratusan lembaga di Indonesia yang ikut berpartisipasi.

Tadamon Crowdfunding Academy tersebut merupakan bagian dari IsDB (Islamic Bank for Development) and ISFD (Islamic Solidarity Fund for Development) NGO Empowerment for Poverty Reduction Program. Di Indonesia sendiri penyelanggaranya dari United Nations Development Programme (UNDP) bersama platform dana urungan Kitabisa.com.

30 lembaga terpilih menjadi peserta Crowdfunding Academy untuk mendapat pelatihan mengajukan proyek dengan dana urungan melalui portal Kaya.com.

Selain itu, peserta juga akan difasilitasi pelatihan dari Tadamon dalam penyusunan proyek organisasi untuk mendapatkan pendanaan serta koneksi ke para mitra.

Dari lembaga terpilih, Lembaga Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Wanua Panrita adalah salah satunya. Wanua Panrita memenangkan Tadamon Crowdfunding Academy untuk pelaksanaan program di lokasi keduanya, yaitu Dusun Holiang, Desa cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulsel.

Ketua LPPM Wanua Panrita, Hasdinar Burhan menyampaikan bahwa pendanaan ini nantinya akan dianggarkan untuk perbaikan pembangkit listrik (turbin) dan pembuatan saluran air ke lahan pertanian warga. “Ini adalah program awal kami di lokasi baru yaitu Dusun Holiang. Program ini kami susun dari hasil observasi selama beberapa bulan setelah melakukan live-in bersama warga di sana,” jelasnya.

Selanjutnya, Hasdinar yang akrap disapa Dinar juga menambahkan jika akan ada program-program khusus dari divisi sosial ekonomi dan pendidikan dalam jangka waktu yang panjang.

Benar, Wanua Panrita tidak hanya bergerak pada pendampingan masyarakat juga berfokus pada pendidikan pelosok. Sehingga melalui pelatihan dari Tadamon Crowdfunding Academy Wanua Panrita akan lebih siap dalam perencanaan program selanjutnya.

“Kami sangat berharap selain mendapatkan dana hibah ini juga akan menyiapkan SDM Wanua Panrita untuk program-program selanjutnya,” tutup Dinar, Jumat (16/04/2021). (*)