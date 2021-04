VIDEO Viral Bintang Film Dewasa Berlibur ke Bali, Langsung Diserbu Remaja Pria dan Wanita Minta Foto

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebuah video viral di media sosial (medsos) menggambarkan seorang bintang film dewasa bernama Eva Elfie sedang berlibur di Bali.

Saat liburan di Bali itu, Eva Elfie langsung diserbu oleh para fansnya.

Namun meski demikian, belum diketahui apakah bintang film dewasa Eva Elfie itu Liburan di Bali saat masih pandemi Covid-19 atau sebelumnya.

Tapi di dalam video tampak ada yang menggunakan masker.

Informasi video itu diunggah melalui akun Instagram @info_tabanan pada Senin (12/4/2021).

Video itu diunggah juga melalui Instagramnya Eva Elfie, @theevaelfie.

"After shooting with my fans. Lucky guys," tulis Eva dalam Instastory-nya.

Tampak dalam video itu Eva Elfie dikerebuti oleh beberapa fans baik wanita dan pria.

Mereka berebut untuk foto bersama.

Eva yang mengenakan kaos hitam dan menggunakan tas hitam itu pun menyambutnya dengan senang.

Wanita asal Rusia itu membagikan senyumnya saat berfoto bersama.

Simak videonya!

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive