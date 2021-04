WOW Kerennya! Agnez Mo Dijadikan Karakter Novel Grafis Don't Wake Up Asal New York

Agnez Mo Jadi Karakter Novel Grafis Don't Wake Up

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Agnez Mo kembali menorehkan prestasi.

Dirinya menjadi karakter dalam sebuah novel grafis luar negeri.

Tak tanggung-tanggung, ternyata novel tersebut terinspirasi dari salah satu lagu diva Indonesia ini.

Dilansir dari Kompas.com, Agnez Mo akhirnya mengumumkan kerja sama terbarunya dengan Z2 Comics asal New York dalam sebuah novel grafis berjudul Don't Wake Up tersebut.

Novel bergambar itu terinspirasi video musik Agnez yang berjudul "Long As I Get Paid".

Proyek ini akan ditulis oleh Karla Pachecho dan Peter V Nguyen serta Andres Labrada di bagian gambar.

Dalam unggahan di akun Instagram-nya, Agnez Mo mengaku sudah setahun merahasiakan proyek ini.

"Akhirnya!!! Setelah satu tahun lebih merahasiakan proyek ini!" tulisnya seperti dikutip Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Agnez Mo tak pernah menyangka lagu "Long As I Get Paid" bisa menginspirasi sebuah cerita hingga menjadi karakter animasi.

"Aku benar-benar tak sabar untuk membagikan ini kepada para penggemarku karena aku sudah merasa bangga sejak idenya pertama kali muncul dan senang bekerja dengan tim yang membantuku mengeluarkan visiku," tulis Agnez Mo.

Don't Wake Up merupakan kolaborasi terakhir Z2 dengan seorang musisi atau band.

Sebelumnya, mereka juga pernah berkolaborasi dengan Mitski dalam This is Where We Fall, Poppy dalam Damnation: Poppy's Inferno, dan The Doors dengan Morrison Hotel.

Don't Wake Up akan menjadi sebuah buku komik yang dirilis pada musim gugur ini.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com