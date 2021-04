Sosok Amelia Natadipura, Kakak Kandung Nikita Mirzani yang Berhijab dan Tak Kalah Cantik 

TRIBUN-TIMUR.COM - Nikita Mirzani kerap tampil seksi dan berani.

Perempuan yang dipanggil Nyai itu punya kakak kandung.

Penampilan kakak kandungnya berbanding terbalik dengan dirinya.

Publik mengetahui hanya Fitri Salhateru yang dikenal sebagai kakaknya.

Kakak kandungnya bernama Amelia Natadipura perempuan berhijab.

Nikita Mirzani memuji kakaknya dalam unggahan Instagram pada Sabtu (27/02).

Melansir gridhot.id, janda 3 anak itu menyebut kakaknya punya hati baja meski terkadang juga cengeng.

Ia juga menyebut Amelia sosok yang soleha dan bisa mencintai Nikita apa adanya.

Instagram.com

"My love, my kaka, kaka ku yang soleha yang hati nya terbuat dari baja aja sedikit cengeng, yang selalu mencintai ade nya yg nakal ini apa adanya,

You’re a beautiful person, a loyal friend, and such a special sister. Thank you for bringing so much joy and laughter into my life. I hope you have a wonderful birthday," tulis Niki.

Netizen menyebut Nikita dan Amelia punya wajah yang mirip.

Hanya yang bikin beda banget adalah penampilan Amelia yang tertutup dengan hijab.(*)