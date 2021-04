Ciputra School of Business Tanamkan Tujuh Kompetensi Entrepreneurial

Ciputra School of Business (CSB) Makassar yang terletak di Jalan Sunset Boulevard, Kawasan Centrepoint of Indonesia Citraland City Losari Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ciputra Group sudah membuktikan diri sebagai perusahaan properti terdepan yang memiliki banyak proyek di berbagai kota di Indonesia, maupun di luar negeri.

Maka dari itu, Ciputra Group ingin sekali mewariskan skill Entrepreneurshipnya melalui Ciputra School of Business (CSB) Makassar, yang merupakan kampus kedua dari salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, Universitas Ciputra Surabaya.

Kampus ini terletak di Jalan Sunset Boulevard, Kawasan Centrepoint of Indonesia Citraland City Losari Makassar.

"Ciputra School of Business memiliki komitmen untuk memberikan pendidikan dan praktik Entrepreneurship kepada semua mahasiswanya baik itu dalam mengembangkan bisnis, menjadi professional maupun membuka

bisnis baru," ujar Marketing Manager Ciputra School of Business Makassar, Cicilia Dewi saat diwawancarai, Senin (12/4/2021).

Menurut Cecilia, entrepreneurship memiliki arti yang lebih luas dari sekadar berjualan, membuka dan menjalankan bisnis, karena di"dalamnya terdapat unsur kreativitas dan inovasi, kemampuan membaca kebutuhan

pasar (market sensitivity) dan pengambilan resiko yang terhitung (calculated risk taking).

"Pada era masa kini, tantangan zaman semakin berat, kompetisi global terjadi, oleh karena itu Entrepreneur yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tinggi haruslah Entrepreneur intelektual dengan keahlian sesuai bidang yang dipelajarinya," tuturnya.

Adapun beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh CSB adalah Distinguished Entrepreneurship Education Curriculum, Real Entrepreneurial Experiences, Mentoring Program with Real Business Experts and Practitioners, National and International Networks of Ciputra Group, Cross Major Entrepreneurial Projects, Cross Study

Programs serta program Merdeka Belajar yang baru dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makariem.

Kampus Merdeka yang baru dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makariem,mahasiswa memiliki hak belajar dua semester di luar kampus,program ini merupakan bentuk dukungan terhadap amanah dari berbagai regulasi atau landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi di

Indonesia.

CSB juga mengusung nilai Integritas, Professionalisme dan Entrepreneurship untuk mendidik mahasiswa agar menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk terjun di masyarakat.

Olehnya,CSB berupaya untuk menanamkan tujuh kompetensi entrepreneurial kepada mahasiswanya.