Kamar Deluxe Rp 450 Ribu per Malam di Hotel Santika Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Hotel Santika Makassar menghadirkan promo menginap untuk tipe kamar deluxe edisi April 2021.

Dibanderol Rp 450 ribu per malam sudah termasuk makan pagi ataupun sahur.

Selain itu, free takjil untuk dua orang.

Promo berlaku mulai 13 April 2021 hingga 12 Mei 2021.

"Para tamu sudah bisa menikmati stay di deluxe room yang nyaman dan aman," kata Sales Manager Hotel Santika Makassar, Rosa, Minggu (11/4/2021).

Buka Puasa Konsep All You Can Eat

Selain itu, ada paket berbuka puasa dengan konsep All You Can Eat.

Paket buka puasa dibandrol Rp 80 ribu nett per pax.

Dimana menu yang disediakan berbeda-beda setiap harinya.

"Kami sengaja membuat penawaran seperti ini agar para tamu bisa memilih menu yang sesuai dengan keinginan dan selera," ujar Rosa.

Promo Beli 10 Gratis 1

Rosa juga menyampaikan, pihaknya menyiapkan penawaran untuk pembelian 10 pax free 1 pax.

"Promo ini berlaku kelipatan," ucapnya.

Rosa menambahkan, tidak perlu khawatir mengenai kebersihan dan keamanan di area mall.

"Hotel Santika Makassar mengutamakan protokol kesehatan mulai dari fasilitas tamu hingga karyawannya," tuturnya.

Untuk reservasi dari sekarang bisa menghubungi di nomor telepon 0411 363 2233.

Tribunes juga bisa datang langsung di Jalan Sultan Hasanuddin No 40 Makassar. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit