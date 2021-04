Rajai Pasar Otomotif Sepanjang 2020 di Sulbar, Kalla Toyota Mamuju Borong Penghargaan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kalla Toyota Mamuju mengukir prestasi sepanjang tahun 2020. Penghargaan bergengsi Kalla Toyota hingga penghargaan nasional dari Toyota Astra Motor (TAM) pun berhasil diraih.

Dalam Toyota Award 2020 yang digelar TAM pada Maret 2021, Kalla Toyota Mamuju berhasil menyabet penghargaan Outlet of The Year.

Kemudian, pada Annual Event Kalla Toyota ke-14 yang digelar pekan lalu, Kalla Toyota Mamuju kembali meraih tiga penghargaan, yaitu The Best Branch of The Year, The Best Finance of The Year yang dimenangkan Syamsuari.

Terakhir, The Best Area GR of The Year yang dimenangkan Abdul Hannan.

Branch Manager Kalla Toyota Mamuju, Bakhrun, mengatakan, berbagai penghargaan tersebut merupakan hasil dari kerja keras tim cabang.

Meskipun 2020, kata dia, merupakan tahun yang berat karena adanya pandemi Covid-19, namun seluruh tim tetap berupaya menunjukkan performa terbaiknya.

"Kami tentu bangga dengan berbagai penghargaan ini,"ucap Branch Manager Kalla Toyota Mamuju, Bakhrun, kepada tribun timur.com, di Mamuju, Jumat (9/4/2021).

"Tetapi pencapaian ini tak membuat kami puas diri, justru akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi ke depan. Kalla Toyota Mamuju akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan setianya,"sambung Bakhrun.

Pada tahun 2020, kata dia, Kalla Toyota berhasil memimpin pasar otomotif di Sulawesi Barat dengan market share 41,18 dengan jumlah penjualan 866 unit.

"Kalla Toyota Mamuju hadir dengan kontribusi terbesar atas pencapaian tersebut yang sekaligus menjadi bukti bahwa Toyota masih menjadi pilihan utama masyarakat di Sulawesi Barat,"tuturnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan penjualan, khususnya di area kerja Kalla Toyota Mamuju dan Sulawesi Barat pada umumnya.

"Dengan program-program menarik yang selama ini diberikan kepada pelanggan, kami optimis tahun ini jauh lebih baik. Apalagi dengan kehadiran relaksasi PPnBM 0% ini yang sampai saat ini terus mendongkrak demand,"ucap Bakhrun.

Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, pelanggan dapat berkunjung ke website Kalla Toyota di kallatoyota.co.id atau social media Kalla Toyota di Instagram @KallaToyotaID, Twitter @KallaToyotaID dan Facebook KallaToyota.me.

Dapat pula menghubungi hotline Kalla Toyota Extra Care di nomor 08114414030 melalui sms, telepon atau Whatsapp. Kalla Toyota Extra Care mengusung konsep satu akses untuk semua kemudahan untuk seluruh pelanggan Kalla Toyota.

"Kalla Toyota juga memiliki aplikasi berbasis digital bernama K-Tos sebagai optimalisasi layanan purnajualnya. Dengan tagline ‘Kemudahan Dalam Genggaman’, aplikasi ini memiliki tiga layanan utama, yaitu layanan booking service, layanan order part, dan layanan live chat di WhatsApp Kalla Toyota Extra Care,"ucapnya.(tribun-timur.com).