Katalog Promo JSM Alfamart Terbaru Jumat 9 April 2021, Shampoo, Beras, Minyak Goreng, Kecap Murah

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Cek katalog promo JSM Alfamart hari ini Jumat, 9 April 2021.

Silahkan pilih produk kebutuhan kamu di Katalog Promo Alfamart Terbaru.

Berbagai promo Alfamart dihadirkan jelang bulan suci Ramadhan.

Pilih Promo Alfamart terbaru, mulai Pak Rahmat (Paket Ramadan Hemat) yang berlaku dari 1 - 15 April 2021.

Adapula katalog promo JSM Alfamart hari ini Khusus Weekend periode 09-11 April 2021

Berikut ini berapa produk dan promo khusus untuk Minggu ini :

RAJA PLATINUM Beras Super 5kg Rp. 56.900 per sak. Dapatkan Harga Spesial Rp. 54.900 per sak khusus untuk transaksi pakai GOPAY dengan ketentuan disertai transaksi minimal Rp. 10.000 dan hanya 1 barang promo / transaksi /struk

Beli 2 Bango Kecap Manis / Light Refill 550ml GRATIS 2pcs Bango Kecap Manis Pet 135ml.

Dapatkan Ekstra Potongan Rp. 2.000 per 2 pcs khusus untuk transaksi pakai GOPAY dengan ketentuan disertai transaksi minimal Rp. 10.000 dan hanya 1 barang promo / transaksi /struk.

SANIA Minyak Goreng Pouch 2 Liter Rp. 26.500 per pouch (khusus Lombok, Kalimantan dan Sulawesi Rp. 28.200 per pouch, dan Khusus Batam Rp. 25.200 per pouch).