VIDEO: Penjelasan Budiman Terkait Calon Wakil Bupati Luwu Timur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melantikan Budiman sebagai Bupati Luwu Timur sisa masa jabatan 2021-2026.

Pelantikan diadakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (5/4/2021).

Pelantikan dilaksanakan secara hybrid. Setengah on the spot setengah via daring.

Pelantikan Budiman setelah adanya SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-684 Tahun 2021 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-356 Tahun 2021.

Budiman mengatakan, kehadiran wakil bupati tidak dipermasalahkannya.

Ia pun akan melakukan konsolidasi dengan partai pengusung untuk penentuan wakil.

Pun ia menyinggung bagaimana permintaan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman terkait bandara Sorowako bisa diberikan ke pemerintah.

