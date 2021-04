Paket Ramadan Hotel Almadera Makassar Hanya Rp 60 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Hotel mulai menawarkan promo buka puasa selama Ramadan 1442 H. Salah satunya Hotel Almadera Makassar yang terletak di Jalan Somba Opu.

Almadera menyiapkan paket Ramadhan dengan bertajuk All You Can Eat, hanya Rp 60 ribu per orang, sudah bisa menikmati berbagai macam makanan yang disediakan.

Tak hanya itu saja, Takeaway Café special takjil harga mulai Rp 10 ribu per orang pun dihadirkan demi menambah suasana Ramadhan.

Dengan menyajikan delicacy food atau makanan khas Makassar dan juga paket Nasi Bakar yang akan melengkapi paket buka puasa selama Ramadhan.

Outside Catering Buka Puasa dengan sajian menu prasmanan hanya Rp 60 ribu per orang dan Promo Meal box Buka Puasa cuma dengan harga Rp35 ribu nett per orang, minimal 50 box.

" Harapan kami agar Almadera tetap selalu menjadi hotel andalan di Sulawesi Selatan yang selalu menyajikan berbagai kuliner yang tentunya dengan suasana yang indah dalam ramadhan kali ini," ujar Marketing Communication, Urfia dalam press konferensi, Rabu (7/4/2021).

Selain itu, Almadera akan melakukan kegiatan rutin tahunannya seperti mengadakan kegiatan buka puasa bersama dengan anak panti asuhan di kota Makassar.

" kegiatan ini merupakan ajang berbagi kebahagiaan dan rejeki bagi sesama umat manusia,selain itu juga sebagai wadah untuk mengeratkan silaturahmi baik antara manajemen maupun anak panti asuhan," tuturnya.

Tak hanya itu saja, Hotel Almadera Makassar menyiapkan promo khusus bagi tamunya.

Almadera Makassar, mengeluarkan paket kamar mulai dari kamar Superior Rp 350 ribu per malam sudah termasuk tajil untuk dua orang.

tamu sudah bisa menikmati kamar, termasuk takjil, fresh kurma, tea atau coffee, juga sahur atau sarapan pagi.

Ada juga paket kamar senilai Rp400 ribu per malam sudah termasuk Sahur/Breakfast, Takjil untuk dua orang.

Tak hanya paket kamar, ada paket meeting dengan harga Rp 300 ribu per orang sudah termasuk buka puasa, sahur atau breakfast, takjil dan menginap di kamar type Superior.

"Nikmati promo spesial menginap di Almadera Hotel dengan harga termurah hanya Rp 300 ribu per package selama Ramadhan," ungkapnya.

Dirinya menyebut, dengan menginap di Hotel Almadera Makassar, para tamu yang menginap akan dimanjakan dengan panorama Pantai Losari dan pemandangan Masjid 99 Kubah Makassar.