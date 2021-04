Ini Dia Promo Ramadan Phinisi Hospitality Indonesia Group

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) telah mempersiapkan promo hotel dengan harga paket menarik selama bulan suci Ramadan 2021.

Kali ini bukan Ramadan biasa, karena di tengah dalam kondisis pandemi Covid–19, Phinisi Hospitality tetap menghadirkan program – program baru yang luar biasa, untuk pelanggan setianya dalam menyambut bulan suci meski Ramadan ini masih harus menerapkan protokol kesehatan.

Dengan mengangkat tema Ramadhan Feast yang dimulai dari tanggal 10 April sampai dengan 12 Mei 2021.

Ramadhan Feast menghadirkan Ramadhan Expo, Wedding Expo Vaganza, Promo kamar hotel termasuk Sahur dan Tajil, Paket buka puasa All you can eat (makan sepuasnya), Bedug Ramadan, Outside Catering dan Food Delivery, Diskon 10 hingga 25 persen di outlet Food and Beverage.

"Dengan tujuan berbagi kebahagiaan yang luar biasa di bulan Suci Ramadan untuk para pelanggan, tamu Hotel dan Mall yang sudah ingin merasakan dan menikmati momentum bulan puasa berbeda di hotel berbintang, dengan tetap patuh menjalankan protokol kesehatan Covid-19 wajib pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak," ujar Corporate DOSM Phinisi Hospitality, Ellen Martha Silaen saat konferensi pers, Rabu (7/4/2021).

Para tamu bisa menikmati sajian berbuka puasa dengan nikmat, mulai dari makanan utama sampai tajil.

Phinisi Point Makassar mengadakan Blessing Ramadhan yang akan dimulai tanggal 24 april hingga 9 mei 2021.

Menghadirkan bintang tamu Delia Septianti mantan personel band Equotez.

Acara ini nantinya akan diisi dengan kegiatan Islamic Exhibition, Fashion & Accessories, Multi Product dan pastinya ada Food Festival.

Kegiatannya terdiri dari berbagai lomba, yaitu lomba Dai cilik, lomba Bedug, lomba Fashion Show, ada juga konser amal dan buka puasa bersama 1000 anak yatim.