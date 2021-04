Hotel Dalton Makassar Siapkan Kampung Ramadhan 2021, Buka Puasa Rp68 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR -Hotel Dalton Makassar menawarkan promo buka puasa selama Ramadhan.

Promo yang disiapkan melalui paket Kampung Ramadan All You Can Eat.

"Untuk paket buka puasa, kita membuat suasana sama seperti tahun sebelumnya yaitu Kampung Ramadhan yang kita lakukan di Sky Lounge Pool," ungkap Marcom Manager Hotel Dalton, Irma saat Konferensi Pers di Hotel The Rinra, Rabu (7/4/2021).

Tidak hanya itu, paket buka puasa dengan harga terjangkau. Pengunjung dapat menikmati menu-menu spesial ramadan yang disajikan sepuasnya.

Lebih spesial lagi, tamu bisa mendapatkan benefit-benefit yang ditawarkan yaitu, gratis 1 pax di setiap pemesanan kelipatan 10 pax.

" Untuk buka puasa All You Can Eat kita mulai dengan harga Rp 68 ribu nett per orangnya, dengan promp gratis 1 pax disetiap pembelian kelipatan 10," tuturnya.

Bazar Ramadhan ini dihadirkan kembali di area Parkir dengan harga mulai Rp 10 ribu nett per orang.

Selain itu khusus iftar Food Delivery dimulai dari Rp 10 ribu per nettnya.

"Kami juga menyiapkan Takjil corner di The Lounge dengan harga mulai dari Rp.30 ribu nett per orang," jelasnya.

Pihaknya juga menyediakan promo kamar yang dibanderol mulai dengan Rp 398 ribu per malam, sudah termasuk takjil, breakfast dan sahur untuk dua orang.