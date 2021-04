Biaya Ibadah Haji Tahun Ini Diprediksi Naik Rp 9,1 Juta

AFP/HO/SAUDI MINISTRY OF MEDIA

TRIBUNTIMUR.COM - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengungkapkan, biaya ibadah haji tahun 2021 diperkirakan bakal naik Rp 9,1 juta dari tahun sebelumnya.

Ia memaparkan, berdasarkan perhitungan pihaknya, biaya haji pada 2021 sekitar Rp 44,3 juta, sementara tahun 2020 sekitar Rp 35,2 juta.

Anggito menjelaskan, kenaikan sebesar itu disebabkan untuk biaya protokol kesehatan. Selain itu, dipengaruhi kurs, biaya hotel, dan akomodasi.

"Komponen dari Rp 9,1 juta itu paling banyak di program kesehatan, biaya prokes itu Rp 6,6 juta sendiri kemudian ada kurs Rp 1,4 juta kenaikan per orang, kemudian biaya untuk hotel katering akomodasi itu ada kenaikan Rp 1 juta per orang. Jadi kami fokus di kurs dan biasa satuan," ujar Anggito dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, Selasa (6/4/2021).

Ia memaparkan, kenaikan biaya ibadah haji sekitar 26 persen. Untuk biaya non-subsidi, katanya, tahun 2021 adalah Rp 44,39 juta per Jemaah dibandingkan sebelumnya yang hanya Rp 35,24 juta. Sementara untuk biaya subsidi menjadi Rp 43,11 juta pada 2021 per Jemaah, naik dari Rp 33,94 juta per Jemaah pada sebelumnya.

Namun Anggito menegaskan, angka ini dapat berubah karena tergantung kondisi ekonomi dan kebijakan.

Enam Skenario

Sampai akhir Maret lalu, belum ada informasi resmi tentang kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi. Karenanya, Kementerian Agama Republik Indonesia menyiapkan enam skenario penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2021M. Skenario ini disiapkan dengan mempertimbangkan waktu persiapan yang tersedia.

Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Ramadhan Harisman mengatakan skenario yang disiapkan itu berbasis kuota yang telah disiapkan oleh tim manajemen krisis yang dibentuk Menag Yaqut Cholil Qoumas pada akhir Desember 2020.

"Tim krisis telah menyusun skenario untuk kuota 100 persen, 50 persen, 30 persen, 20 persen, 10 persen, dan 5 persen," ujar Ramadhan Harisman melalui keterangan tertulis yang dilansir dari laman Kemenag, Rabu (31/3/2021).