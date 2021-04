Polteknik Bosowa Webinar Bahas Tuntas Vokasi Perhotelan Menguatkan Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah sukses mengadakan webinar international pada Maret 2021 lalu, kini Program Studi atau Prodi Perhotelan Polteknik Bosowa ( Polibos ) kembali mengadakan webinar.

Webinar ini menghadirkan pemateri dari para ahli bidang vokasi dengan tema “Vokasi Perhotelan Menguatkan Indonesia".

Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta dan tiga pemateri yaitu Head Chef at The Waterfront Baltimore House United Kingdom, Munir Nanuasa, General Manager Hotel Four Points By Sheraton Balikpapan Muhammad Jufri Sakka, serta Founder G Coffee Batam Stephane Siburian.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memperkenalkan vokasi perhotelan sebagai bagian dari pariwisata dunia.

Serta mengedukasi masyarakat tentang vokasi perhotelan secara global hingga peluang dan jenjang karir posisi nomor satu dapat diraih oleh siapapun.

Webinar ini dipimpin oleh moderator Nila Achmadi selaku Lecturer of Hospitality Study Program Politeknik Bosowa.

Acara ini dibuka oleh Direktur Politeknik Bosowa, Asrul Hidayat.

Dalam webinar ini, para peserta juga diberikan motivasi dari pengalaman pemateri, seperti dalam karir Chef Munir.

“Untuk sukses salah satunya rela berkorban, misalnya dengan mengorbankan waktu dan tenaga untuk meraih cita-cita," ujarnya, Senin (5/4/2021).

Sementara Muhammad Jufri yang sukses menjadi GM pada usia 27 tahun menekankan, agar kita selalu percaya diri (PD) dengan kondisi apapun.

"Apabila masih ada yang tidak PD dengan kondisinya saat ini, karena berasal dari keluarga kurang mampu, ingat saja ada seorang Jufri yang merupakan anak pasar, dari keluarga yang biasa-biasa saja, bisa sukses jadi GM di kampung orang.Orang Makassar bisa tonji," katanya.

Pemateri terakhir, Stephane juga mengungkapkan bahwa, kita harus membuang gengsi, dan mengejar mimpi.

“Kita harus mampu membuang gengsi, khususnya saat sedang mengejar mimpi. Berani memulai dari hal kecil dan terus belajar," jelasnya.

Selain itu, ada beberapa door prize bagi para peserta yang beruntung, yakni 20 paket pendidikan (beasiswa) senilai 200 juta rupiah juga 20 paket pulsa all operator dan 20 souvenir khusus dari Politeknik Bosowa.(*)