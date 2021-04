Apa Itu Zirkon? Barang Unik Siap Dikirim ke China Namun Tertahan di Pelabuhan Pangkalbalam

TRIBUN-TIMUR.COM - Lagi viral di media sosial bahkan Trending di Google, Zirkon siap dikirim ke China tertahan di Pelabuhan Bangkalbalam, Pangkalpinang, Bangka Belitung.

Banyak yang belum tahu, apa itu Zirkon? apa keutamaannya? mengapa bisa tertahan?

Pada 2012 silam, Santi Dwi Pratiwi, alumnus SMA Negeri 1 Manggar, lulusan sarjanan geologi Trisakti Jakarta, pernah menjelaskan apa itu Zirkon dan kegunaannya kepada bangkapos.com.

Penjelasan dikirim melalui surat elektornik (email).

Ternyata, Zirkon merupakan batu mineral dengan beberapa macam warna.

Adapun rumus kimia Zirkon adalah ZrSiO4 (zirkonium silikat), bobot jenis 4-4,8, kekerasan 7-7,5, mempunyai kemampuan mendispersikan cahaya sehingga kelihatan berkilauan yang hanya kalah dari kilauan intan.

Kegunaan mineral zirkon sangat, di antaranya sebagai batu setengah permata, bahan untuk perhiasan dan abrasif (ampelas), bahan lapisan anti gores keramik, bahan anti korosi dan penahan panas ( refraktori dan foundri).

Unsur ini banyak digunakan oleh industri kimia, di mana agen korosif digunakan.

Zirconium digunakan sebagai getter dalam tabung vakum, sebagai agen pencampur logam dalam baja, peralatan bedah, primer peledak, filamen bola lampu pijar dan rayon spinnerets.

Saat ini Santi melanjutkan pendidikan Master Course Applied Earth Sciences Institute of Applied Earth Sciences, Faculty of Engineering and Resource Science, Akita University, Jepang.