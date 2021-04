Plt Gubernur Sulsel Ancam Kontraktor Pemenang Proyek 'Miliaran' di Pemprov, Ini Daftar Proyek 2021

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengultimatum kontraktor pemenang proyek tahun 2021 ini.

Tak tanggung, Wagub Sulsel mengumpulkan langsung para kontraktor ini di satu tempat yang enggan ia beberkan lokasinya.

"Iya saya kumpulkan Rabu kemarin. Ini supaya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terserap 90 persen pada Mei tahun ini," ujar Andi Sudirman.

Ia menegaskan tidak ada tawar-menawar terkait proyek di Sulsel, alasannya Pemprov sudah punya anggarannya.

“Tidak ada tawar-menawar dan uangnya ada. Harus diserap," katanya.

Agar seluruh pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi berjalan sesuai dengan mekanisme, Pemprov lanjut Sudirman mengancam akan memutus kontra

yang tidak menyelesaikan kerjaannya sesuai target.

"(Pemprov) konsisten pemulihan ekonomi. Harus diserap, kalau tidak diserap bahaya. Kalau Mei tidak terserap 90 persen diputus kontraknya," katanya.

"Tapi kita mau per pekan, dia tagih kita bayar dalam on the spot. Saya sudah perintahkan semua tim pengecek aktualisasi kerja fisik, selesai langsung tagih

ada invoice masuk selesaikan," tambahnya.