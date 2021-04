Kalla Toyota Beri Penghargaan untuk Tim Cabang Berprestasi

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Kalla Toyota telah memberikan penghargaan kepada tim cabang yang berprestasi dalam Annual Event ke-14, mulai dari wiraniaga hingga kepala cabang.

Apresiasi ini pun diharapkan mampu semakin memacu kinerja mereka dalam meningkatkan performance perusahaan.

Annual Event ke-14 Kalla Toyota dihelat di Saoraja Ballroom, Wisma Kalla, Sabtu, 3 April 2021.

Kali ini, tema yang diusung adalah Rock Star, para undangan mulai dari jajaran direksi, manajemen, hingga tim cabang Kalla Toyota pun hadir dengan kostum serba hitam ala Rock Star.

Selain offline, acara ini digelar secara virtual melalui Zoom.

Terdapat 13 kategori penghargaan yang diberikan dalam Annual Event ke-14 Kalla Toyota, salah satunya The Best Sales yang dimenangkan Kalla Toyota Maros,Rahmia Rasyid.

Selain itu, Rahmia juga memborong dua kategori lainnya, yakni The Best Sales Kategori SUV dan The Best Sales Kategori MPV.

Kemudian, The Best Branch diraih Kalla Toyota Mamuju, The Best Finance diraih Syamsuari, The Best Hansa Renkei diraih Kalla Toyota Palu Martadinata, The Best Area GR diraih Kalla Toyota Mamuju Abdul Hannan, The Best BP diraih Marga Adi Widodo Kalla Toyota Palu Martadinata, The Best of The Best SPV diraih Rusman Kadir,Kalla Toyota Poso.

The Best Sales Kategori LCGC diraih Fatmasari, Kalla Toyota Poso, Rookie Sales of The Year 2021 diraih David Brian Pangau, Kalla Toyota Palu Martadinata, The Best Used Car Advisor diraih Surianton, The Best CRP Cabang VSP-BP diraih Tri Cahya Ningsih Hastu,Kalla Toyota Kolaka,The Best CRP Cabang VSP diraih Indri Wahdiah Rosyadah Bahar,Kalla Toyota Bulukumba, serta The Best CRP Cabang V diraih Andi Kikiasti,Kalla Toyota Pinrang.

President Director Kalla Group, Solihin Jusuf Kalla yang membuka Annual Event ke-14 Kalla Toyota secara virtual mengapresiasi kinerja dari tim cabang sejauh ini.