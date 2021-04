Hari Terakhir, Kalla Fair Banjir Pengunjung

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Kalla Toyota, Kalla Kars dan Kalla Transport menghadirkan promo menarik dalam Kalla Fair selama tanggal 2-4 April 2021.

Mulai dari promo angsuran mobil ringan, rental mobil murah, hingga diskon pengiriman barang.

Dimulai dari Kalla Toyota yang menghadirkan program bertajuk PPnBM 0% Saatnya Beli Toyota, angsuran yang ditawarkan mulai dari Rp2 jutaan dan special rate mulai 1,99 persen.

Kalla Toyota juga memberikan perlindungan berupa free asuransi selama setahun serta paket perawatan kendaraan berupa free jasa dan part hingga 50.000 km.

Tak hanya program, Kalla Toyota juga menyiapkan lucky draw dengan hadiah grand prize berupa 1 unit Toyota Voxy, 1 unit Toyota Calya, hingga ratusan iphone 12 mini bagi pelanggan yang beruntung.

Selain itu, ada pula program bertajuk Bah-Agya Bersama Calya-N, khusus untuk model Toyota Agya dan Calya bisa didapatkan dengan DP 15 persen dengan angsuran mulai Rp2 juta-an melalui program ini.

Dalam gelaran Kalla Fair, pelanggan juga dapat menikmati keuntungan memiliki Toyota impian melalui program Deal Cermat.

pelanggan dapat memiliki Toyota dengan angsuran sangat ringan hingga 30 persen lebih rendah dibanding paket kredit regular.

Sementara itu, Kalla Kars juga memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memiliki mobil impiannya. All New Jeep Wrangler Sport kini bisa dibawa pulang tanpa uang muka alias DP 0 persen dan bunga 0 persen free asuransi, sedangkan untuk unit motor, Kalla Kars juga menyiapkan Benelli Big Sale dengan diskon up to Rp5 juta.

Kemudian, untuk booth Kalla Transport & Logistics menawarkan promo rental kendaraan menarik, yaitu pakai unit Innova bayar seharga Avanza.