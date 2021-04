Lirik Lagu BTS Film Out, Berbahasa Jepang Lengkap Dengan Terjemahan Bahasa Indonesia, OST FIlm

Lirik Lagu BTS - Film Out, Lengkap Dengan Terjemahan Lirik Bahasa Indonesia, Trending di YouTube

TRIBUNTIMURWIKI.COM - BTS baru saja merilis video musik bertajuk "Film Out", Jumat (2/4/2021).

Lagu ini digunakan untuk soundtrack film Jepang SIGNAL: The Movie Cold Case Investigation Unit.

"Film Out" merupakan salah satu lagu dari album Jepang mereka bertajuk BTS, The Best, yang akan dirilis pada 16 Juni 2021.

Sementara itu, Jungkook menjadi salah satu produser dalam lagu ini dan bekerja sama dengan band J-Pop, Back Number, untuk penulisan lagu.

RM dan kawan-kawan berhasil menyampaikan perasaan sedih mereka dalam alunan nada yang khas.

Sebagai informasi, film SIGNAL: The Movie Cold Case Investigation Unit sendiri akan dirilis pada 2 April 2021.

Di sisi lain, album baru BTS, The Best nantinya berisi 22 lagu yang akan dibagi ke dalam dua bagian.

Berikut Lirik Lagu BTS Film Out, lengkap dengan terjemahan lirik Bahasa Indonesia dikutip dari TribunJogja.com.

Ukabiagaru kimi wa

Amarini azayakade

Marude soko ni iru ka to

Te o nobasu tokoro de

Futto kieteshimau

Tantan to furitsumotta kioku no naka de

Kun dake o hiroi atsumete tsunagete

Heya chū ni utsushite nagamenagara

Komiageru itami de kimi o tashikameteiru