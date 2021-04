Nestle Lactogtow Hadirkan Wahana Permainan Edukatif di Makassar, Pertama di Indonesia

TRIBUN TIMUR. COM, MAKASSAR - Nestle LACTOGTOW menghadirkan wahana permainan edukatif bawah laut di Lapangan Parkir Mall Phinisi Point, Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Kamis (1/4/2021).

Wahana permainan ini merupakan yang pertama di Indonesia dengan konsep drive thru.

Makassar sendiri menjadi satu dari tiga kota pelaksanaan Grow Happy Fantasea Drive Thru dimulai 2-4 April.

Dua kota lainnya adalah Banjarmasin (Juli) dan Medan (Agustus).

Makassar dipilih karena kasus Covid-19 yang dinilai sudah menurun atau bukan lagi zona merah.

Selain itu, event ini menjadi salah satu kegiatan mendukung kampanye Makassar Recover oleh Pemkot Makassar.

Grow Happy Fantasea Drive Thru menyuguhkan pengalaman baru dan permainan edukatif yang menyenangkan dengan misi membantu anak paus yang kesulitan berenang karena terlalu gemuk, akibat banyak mengkonsumsi makanan dengan kandungan gula yang tinggi, agar kembali sehat dan grow happy.

Brand Manager Nestle LACTOGTOW, Fascah Situmorang mengatakan, wahana permainan ini dihadirkan untuk menghindari kejenuhan anak di masa pandemi yang bisa berpengaruh pada kondisi psikologis.

"Kami ingin memberikan hiburan bagi keluarga melalui wahana edutainment yang informatif mengenai nutrisi. Wahana permainan ini dihadirkan dengan bekerjasama dengan Haluu untuk merancang konsep wahana," kata Fascah saat konferensi pers di Mall Phinisi Point, Kamis (1/4/2021).

Fascah menambahkan, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan semua peserta, LACTOGTOW menerapkan sistem 'first come first serve' dan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang aman dan ketat.

Untuk mengikuti Grow Happy Fantasea Drive Thru, pengunjung perlu menukarkan bukti pembelian produk Nestle LACTOGTOW 3 atau LACTOGTOW 4 senilai Rp300 ribu dengan tiga tiket dan Fantasea Kit.

Panitia menargetkan 290 mobil dalam sehari. Wahana dibuka mulai jam 08.00 sampai 20.00 WITA.

Wahana yang dihadirkan dijamin bisa membuat anak senang dan bahagia. Untuk peserta yang tak punya mobil, panitia menyiapkan kendaraan.

"Ada empat jenis permainan yang kami sediakan dalam wahana. Peserta tak perlu turun dari mobil, mobil akan berhenti di setiap wahana jadi aman. Kita juga siapkan photo booth dan fotografer untuk merekam momen peserta," pungkasnya.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sanovra JR