New Mazda CX-3 Sport Mengaspal di Indonesia, OTR Jakarta Rp 339,9 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - New Mazda CX-3 Sport 1.5 L resmi mengaspal di Tanah Air melalui virtual launch, Senin (29/3/2021).

Harganya, New Mazda CX-3 Sport 1.5L ini dilpas dengan banderol Rp 339.900.000 untuk On The Road (OTR) Jakarta.

Sementara untuk beberapa pilihan warna yakni Polymetal Grey, Soul Red Crystal dan Machine Grey konsumen harus menambah sekitar Rp 4 juta.

Managing Director PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), Ricky Thio mengatakan pasar SUV di Indonesia semakin ramai, terutama untuk pasar mid-size SUV bermesin 1.500 cc.

"Dengan keunggulan teknologi SKYACTIV yang kami miliki, kami optimis Mazda dapat bersaing di segmen yang sangat menjanjikan ini, sehingga kami membawa New Mazda CX-3 Sport 1.5 L terbaru dengan mesin SKYACTIV-G 1.500 cc yang canggih," ungkap Ricky Thio saat peluncuran, Senin (29/3/2021).

New Mazda CX-3 Sport 1.5 L memakai mesin SKYACTIV-G 1.5 L berkapasitas 1.500 cc, 4-silinder segaris.

Mesin ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 111 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 144 Nm pada 4.000 rpm.

Mazda masih tetap menggunakan transmisi otomatis SKYACTIV-DRIVE 6-speed untuk mengantarkan daya ke roda depan, sebagaimana model-model sebelumnya.

"Meskipun menggunakan mesin dengan kapasitas lebih kecil dari sebelumnya, New Mazda CX-3 Sport 1.5L ini akan tetap menyuguhkan kesenangan berkendara yang sporty dan dinamis khas Mazda," terang Ricky. (*)