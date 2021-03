Kebijakan PPnBM Dongkrak Demand Kalla Toyota Hingga 85 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) telah membawa dampak positif bagi Kalla Toyota, kebijakan ini berhasil mendongkrak demand Kalla Toyota hingga 85 persen.

Sejak awal, Kalla Toyota telah menyambut baik PPnBM 0 persen, bahkan setelah relaksasi ini diberlakukan, Kalla Toyota pun langsung memberikan berbagai program menariknya, salah satunya PPnBM 0 Persen Saatnya Beli Toyota.

Program ini menawarkan angsuran mulai dari Rp2 jutaan dan special rate mulai 1,99 persen.

Benefit selanjutnya adalah perlindungan berupa free asuransi selama setahun serta paket perawatan kendaraan berupa free jasa dan part hingga 50.000 km.

Selain itu, pelanggan setia Kalla Toyota juga berkesempatan mendapatkan free compliment Covid-19, free welcome pack, aksesoris, free voucher body paint/coating, hingga program trade-in dengan subsidi jutaan rupiah.

Berbagai kemudahan dan benefit selama PPnBM 0 persen ini pun telah membuat demand Kalla Toyota terus meningkat sepanjang Maret 2021.

"PPnBM membuat demand Kalla Toyota naik hingga 85 persen secara total, melonjaknya permintaan berdampak pada stok yang semakin terbata, maka diharapkan customer agar segera melakukan pemesanan agar dapat memiliki kendaraan Toyota secepatnya dan bisa digunakan untuk kebutuhan lebaran," ungkap Marketing & Customer First General Manager Kalla Toyota, Fajriaty Muhammadiah saat dikonfrimasi, Selasa (30/3/2021).

Adapun tipe/model yang terkena relaksasi ini adalah kendaraan sedan dan kendaraan penggerak 4x2 dengan kapasitas mesin sampai dengan 1.500 cc dan komponen lokal minimal 70 persen.

Khusus mobil Toyota, tipe Avanza, Rush, Yaris, Sienta, dan Vios menjadi deretan yang termasuk dalam program ini.

"Bahkan, jika dihitung berdasarkan gabungan 5 model tersebut, demand naik sampai 150 persen dibandingkan Februari 2021, kami menargetkan, total penjualan pada Maret 2021 bisa di atas 2200 unit dan ini terus berlanjut sampai April 2021," sebut Fajriaty.

Oleh karena itu, Kalla Toyota senantiasa terus memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk dapat memiliki mobil impiannya melalui berbagai program menarik.

Selain PPnBM 0 persen, ada pula program untuk tipe Avanza yang menawarkan angsuran mulai Rp3 jutaan dan Sienta dengan angsuran mulai Rp5 jutaan.

Kemudian, program Bah-Agya Bersama Calya-N yang menawarkan DP 15 persen dengan angsuran mulai Rp2 jutaan serta gratis service berkala pada model Agya dan Calya.

Program Special Offer untuk New Alphard, New Camry, All New Corolla Altis, hingga Dyna juga ditawarkan dengan diskon hingga puluhan juta rupiah.