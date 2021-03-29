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Tribun Foto

FOTO; Penggeledahan Rumah Terduga Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

Aparat Brimob melakukan penggeledahan rumah tersangka bom bunuh diri di Jl Tinumbu 1 lr 2, Makassar, Senin (29/3).

FOTO; Penggeledahan Rumah Terduga Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar - aparat-brimob-melakukan-penggeledahan-rumah-tersangka-bom-bunuh-diri-di-jl-tinumbu-1.jpg
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Aparat Brimob melakukan penggeledahan rumah tersangka bom bunuh diri di Jl Tinumbu 1 lr 2, Makassar, Senin (29/3). TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
FOTO; Penggeledahan Rumah Terduga Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar - aparat-brimob-melakukan-penggeledahan-rumah-tersangka-bom-bunuh-diri-di-jl-tinumbu-2.jpg
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Aparat Brimob melakukan penggeledahan rumah tersangka bom bunuh diri di Jl Tinumbu 1 lr 2, Makassar, Senin (29/3). TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
FOTO; Penggeledahan Rumah Terduga Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar - aparat-brimob-melakukan-penggeledahan-rumah-tersangka-bom-bunuh-diri-di-jl-tinumbu-3.jpg
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Aparat Brimob melakukan penggeledahan rumah tersangka bom bunuh diri di Jl Tinumbu 1 lr 2, Makassar, Senin (29/3). TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
FOTO; Penggeledahan Rumah Terduga Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar - aparat-brimob-melakukan-penggeledahan-rumah-tersangka-bom-bunuh-diri-di-jl-tinumbu-4.jpg
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Aparat Brimob melakukan penggeledahan rumah tersangka bom bunuh diri di Jl Tinumbu 1 lr 2, Makassar, Senin (29/3). TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
FOTO; Penggeledahan Rumah Terduga Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar - aparat-brimob-melakukan-penggeledahan-rumah-tersangka-bom-bunuh-diri-di-jl-tinumbu-5.jpg
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Aparat Brimob melakukan penggeledahan rumah tersangka bom bunuh diri di Jl Tinumbu 1 lr 2, Makassar, Senin (29/3). TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Aparat Brimob melakukan penggeledahan rumah tersangka bom bunuh diri di Jl Tinumbu 1 lr 2, Makassar, Senin (29/3). TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Tags
Makassar
Gereja Katedral Makassar
Bom di Gereja Makassar
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
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