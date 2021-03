Bosowa Berlian Raih Penghargaan The Best 3S Dealer di Mitsubishi FUSO Dealer Annual Convention 2021

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- PT Bosowa Berlian Motor (PT BBM) selaku Authorized dealer truk Mitsubishi FUSO kembali menorehkan prestasi di level Nasional.

Kali ini, Bosowa Berlian cabang Makassar berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam ajang Mitsubishi FUSO Dealer Annual Convention 2021, Kamis (25/3/2021) lalu.

Pada event yang digelar secaea virtual ini, PT BBM Makassar meraih The Best 3S Dealer

The Best 3S merupakan penghargaan tertinggi dari Mitsubishi FUSO.

Selain tampil sebagai dealer dengan performa terbaik sepanjang tahun 2020, PT BBM memborong tiga penghargaan lainnya.

Antara lain, the best sales performance dan the best BM for improvement support digital activity untuk Bosowa Berlian Makassar.

Selain itu, Bosowa Berlian Kupang meraih, best after sales performance.

Managing director PT BBM, Anton Wijaya menyampaikan kebanggaan berhasil menjadi dealer 3S terbaik di Indonesia.

"Penghargaan ini merupakan yang pertama diraih oleh Bosowa Berlian," katanya.

Ia mengaku bangga dan merasa sangat spesial.

"Bangga raih penghargaan saat ekonomi sedang dilanda badai pandemi. Hal ini membuktikan bahwa Bosowa Berlian mampu bertahan sekaligus bertumbuh di segala situasi," ujar Anton.

Ke depan, lanjut Anton, pihaknya akan berusaha mempertahankan prestasi tersebut.

Pihaknya juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi juragan truk Mitsubishi FUSO di Indonesia Timur.

"Untuk saat ini, biarkan kami merayakan kemenangan bersama seluruh keluarga besar Bosowa Berlian. Prestasi ini bukan saja milik saya, tapi seluruh karyawan yang telah berjuang keras di tahun pandemi," tuturnya. (*)

